Gewezen volley-international Yves Barthels (50) overleden BrV

25 oktober 2019

17u00 0

Oud-volleyballer Yves Barthels (ex-Maaseik) is op 50-jarige leeftijd overleden. De gewezen international heeft de strijd tegen een slepende ziekte verloren. Van 1992 tot 1997 maakte de receptie-hoekspeler deel uit van Maaseik, dat uitgerekend in die periode onder leiding van coach Anders Kristiansson uitgroeide tot een vaste waarde in het Belgische volleybal. Barthels vierde met Maaseik drie kampioenstitels, één Beker van België en een zilveren medaille in de finale van de Europabeker voor landskampioenen in 1997, de voorloper van de Champions League. Zondag is er van 18 tot 19 uur bij Bussels in Neeroeteren mogelijkheid tot condoleren in aanwezigheid van urne en familie.