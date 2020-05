Gewezen NBA-kampioen Mbenga over het verlies van zijn zus en ultiem eerbetoon aan Kobe Bryant waarin hij zelf hoofdrol speelt YP

15 mei 2020

06u30

Bron: La Capitale 0 Basketbal Didier Mbenga, 39 intussen, zit door de coronacrisis vast in Dallas. De gewezen center, tweevoudig NBA-kampioen met de LA Lakers, kon zo geen afscheid nemen van zijn zieke zus en dat valt hem zwaar. Bij La Capitale getuigt hij ook nog over de situatie in de Verenigde Staten en over een documentaire over de overleden Kobe Bryant die op stapel staat.

Zowat een maand geleden moest Mbenga afscheid nemen van zijn zieke oudere zus. “Ze was diabetisch, kende ademhalingsproblemen en was fragiel, zeker sinds ze de 50 gepasseerd was. Na de uitbraak van de coronacrisis, hebben de dokters besloten haar in coma te brengen. Zes dagen later is ze, in het holst van de nacht, overleden. Het ergste van al is dat ik er niet was om haar nog een hart onder de riem te stoppen. En om mijn mama te steunen in deze moeilijke tijden.”

Wapenwinkels druk gesolliciteerd

Mbenga zit dus vast in Dallas en daar hebben ze zo hun eigen manier om om te gaan met de crisis, zo getuigt de gewezen center. “De rekken in de wapenwinkels zijn hier sneller leeg dan die in de supermarkten! Ikzelf heb ook wapens, want je weet maar nooit wat er gebeurt. En er was zo’n vrees dat alle supermarkten zouden sluiten, dat er geen werk meer zou zijn, dat de mensen in armoede zouden moeten leven - zeker in de gettos. Dat er dan veel meer diefstal zou komen ook. In Dallas is het nog niet zo ver, maar als het zo blijft doorgaan... Een tweede golf zou de zaken pas echt erger maken.”

Aangezien ik erg close met hem was, kan ik heel wat anekdotes over hem vertellen Mbenga verklaart waarom er een grote rol voor hem is weggelegd in de docu van Kobe Bryant

Tot slot bevestigde Mbenga dat er ook een documentaire in de maak is over de overleden Kobe Bryant, dé spilfiguur in de kampioenenploeg van de LA Lakers waarvan ook onze landgenoot deel uitmaakte. “Er komt een documentaire zoals ‘The Last Dance’ (die de carrière van Michael Jordan schetst, red.) en ik ben een van de hoofdrolspelers. Aangezien ik erg close met hem was, kan ik heel wat anekdotes over hem vertellen”, aldus DJ.

Lees ook.

Documentaire in de maak over laatste seizoen Kobe Bryant

Vertegenwoordiger van piloot: “Passagiers zelf verantwoordelijk voor helikoptercrash Kobe Bryant”