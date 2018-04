Gewapende man opent vuur op entourage Mayweather, een van zijn bodyguards afgevoerd naar ziekenhuis YP

10 april 2018

07u34

Bron: Reuters 0 Meer Sport Een bodyguard van Floyd Mayweather is in de nacht van zondag op maandag in Atlanta gewond geraakt bij een schietpartij nadat een gewapende man vanuit zijn voertuig het vuur opende op een van de wagens in het convooi van de ongeslagen bokser.

Mayweather zelf zat niet in het voertuig dat geviseerd werd door de schutter, zo bevestigt een woordvoerder van de politie van Atalanta. Greg La Rosa, een van de lijfwachten van de steenrijke Amerikaan, zat wél in het busje dat onder vuur werd genomen op een kruispunt en hij kreeg een kogel in zijn been. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar werd daar drie uur later al terug ontslagen.

‘Money’ was volgens ESPN in Atlanta om een boksevenement te promoten, waarna hij besloot het nuttige aan het aangename te koppelen. Zo nodigde hij via Instagram zijn fans uit om met hem te komen feesten in ‘Medusa’ en het was dus op de weg terug van die nachtclub richting hotel dat zijn entourage onder vuur werd genomen. Voorlopig ontbreekt van de dader elk spoor.