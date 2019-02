Gevierde man (77) na laatste Superbowl én vriend van Trump, nu aangeklaagd in prostitutieschandaal DMM

23 februari 2019

08u00 0 Meer Sport De politie van Jupiter in de Amerikaanse staat Florida heeft bekendgemaakt dat Robert Kraft aangeklaagd wordt voor het aanzetten tot prostitutie. Kraft is de eigenaar van American Football-ploeg New England Patriots, dat begin deze maand nog de Super Bowl won.

Op een persconferentie vertelde Daniel Kerr, chef van de lokale politie, dat hij over beeldmateriaal beschikt waarmee bewezen kan worden dat Kraft een seksuele verhouding had met een prostituee. In het onderzoek is ook sprake van een relatie met nog een tweede prostituee. De 77-jarige miljardair maakte fortuin in de papier- en verpakkingsindustrie. Er wordt geschat dat hij 6 miljard dollar zou bezitten.

“We ontkennen categoriek dat mijnheer Kraft heeft deelgenomen aan een illegale activiteit”, zegt zijn verdediging. Het onderzoek naar Kraft kadert in een groter geheel. Meer dan twintig mensen werden al in verdenking gesteld in de zaak rond een prostitutienetwerk die vanuit een massagesalon in Florida gerund werd. De speurder verhoorden Kraft samen met nog 170 getuigen. 25 daarvan - inclusief Kraft - zijn aangeklaagd voor het aanzetten tot prostitutie.

Vriend van Trump

Kraft is een grote naam in de States. Zo is de miljardair close met niemand minder dan president Donald Trump. De eigenaar van de New England Patriots vertelde ooit in een interview dat Trump hem wekelijks opbelde in het jaar dat zijn vrouw in 2011 stierf. “Dat was een moeilijke periode voor mij. Trump belde me elke week om me er bovenop te helpen. Hij nodigde me uit voor evenementen om mijn gedachten te verzetten”, aldus Kraft. Na de dood van zijn vrouw is Kraft samen met de bijna 40-jaar jongere actrice Ricki Lander, die bekend is om haar figurantenrollen in ‘Ant Man’ en Spider Man’.

De Amerikaan is sinds januari 1994 eigenaar van de New England Patriots. Kraft tikte de huidige NFL-kampioen op de kop voor 172 miljoen dollar. Onder zijn 25-jarig bewind groeide het American Football Team uit tot één van de succesvolste in de geschiedenis. De Patriots speelden sinds 1994 tien Super Bowls en wonnen er daar zes van.