Gesigneerde olympische spikes van Usain Bolt gestolen

15 juni 2018

Een gesigneerd paar loopschoenen van achtvoudig olympisch sprintkampioen Usain Bolt is onlangs gestolen uit een huis in het Britse Linton. Dat heeft de politie van Derbyshire vandaag bekendgemaakt. De wit-blauw-rode Puma Evosprints, die door de Jamaicaanse spurtbom gehandtekend werden na zijn zege in zijn reeks op de 100 meter op de Olympische Spelen in Londen 2012, maken deel uit van een omvangrijke verzameling. De eigenaar, die niet bij naam genoemd wil worden, is er het hart van in, zo melden Britse media. Intussen is een 35-jarige man opgepakt in verband met de diefstal.