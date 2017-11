Geschorste boksvoorzitter stapt nu zelf op Redactie

De Internationale Federatie voor Amateurboksers (AIBA) krijgt na elf jaar een nieuwe voorzitter. De Taiwanees Wu Ching-Kuo besloot maandag zijn functie neer te leggen, nadat hij vorige maand al op non-actief was gesteld. Wu, die in 2006 aantrad als boksbaas, zou in strijd hebben gehandeld met de statuten en gedragscodes bij de AIBA.

Elf andere bestuursleden van de mondiale boksorganisatie hadden een klacht tegen de 71-jarige Taiwanees ingediend. "Ik heb deze beslissing genomen uit liefde voor de sport van mijn leven. Ik stap op in het belang van de AIBA en het boksen", zei Wu, die sinds 1988 lid is van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hij was in 2013 kandidaat voor het voorzitterschap van het IOC. Thomas Bach kreeg toen echter de voorkeur als opvolger van onze landgenoot Jacques Rogge.

De Italiaan Franco Falcinelli fungeert voorlopig als interim-voorzitter. Falcinelli heeft voorgesteld om Wu te benoemen tot erevoorzitter.

