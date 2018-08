Geschiedenis voor een aalmoes: onze specialiste op het EK ziet dat Belgische dames een habbekrats verdienen aan unieke prestaties Valerie Hardie

11 augustus 2018

09u30

Bron: Eigen berichtgeving 0

In zes dagen tijd kreeg België er in olympische sporten één wereldkampioene en twee Europese kampioenes bij. Emma Plasschaert (24) greep gisteren in Aarhus goud in de Laser Radial-klasse op het WK zeilen: een primeur. Heptatlete Nafi Thiam (23) voegde na de olympische en wereldtitel gisteren in Berlijn nog de Europese titel aan haar palmares toe: historisch. Gymnaste Nina Derwael verlengde zondag al op het EK in Glasgow haar titel op de brug met ongelijke leggers én deed daar nog eens zilver op de balk bij: uniek. Drie atletes die stuk voor stuk geschiedenis schreven, maar wat schuift dat? De eer - allemaal goed en wel - maar ze zijn toch voltijds met sport bezig. Voor niets gaat de zon op.

