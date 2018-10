Geschiedenis in American Football: Brees verbetert record van Manning XC

09 oktober 2018

09u16

Bron: Belga 0 Meer Sport Quarterback Drew Brees van New Orleans Saints heeft gisteren een stukje geschiedenis geschreven in het American Football (NFL). Hij verbeterde het record van de meeste yards per pass, dat op naam stond van levende legende Peyton Manning.

No. 9 just became No. 1 all-time 🙌 pic.twitter.com/fbk9uxaOFa New Orleans Saints(@ Saints) link

Een worp op 62 yards in het duel met Washington Redskins, meteen goed voor een touchdown, bracht het totale aantal yards dat Brees met zijn worpen overbrugde in de NFL op 72.103, omgerekend 65.930 meter. Het oude record van vijfvoudig MVP Manning, die in 2016 zijn carrière beëindigde, stond op 71.940 yards.

Toen Brees het record brak, werd de wedstrijd even stilgelegd en kreeg de Texaan een huldiging. De 39-jarige Brees is bezig aan zijn achttiende seizoen in de NFL. Hij won met New Orleans Saints in 2009 de Super Bowl.

Drew Brees was mic'd up for one of the biggest plays of his career and a historical @NFL moment! 🔊 pic.twitter.com/6lQOf9j7Gh New Orleans Saints(@ Saints) link