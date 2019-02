Gert Vande Broek geeft na 25 jaar de fakkel door bij Asterix Avo DMM/WVM

19 februari 2019

15u31

Bron: Belga 0

Gert Vande Broek heeft bekendgemaakt na 25 jaar hoofdtrainerschap bij Asterix Avo Beveren op het einde van het seizoen de fakkel door te geven aan Kris Vansnick, zijn huidige assistent. Vande Broek, die wel bondscoach blijft bij de Yellow Tigers, gaat verder als sportief raadgever van de club. “Ik geef mezelf zo de vrijheid om mijn agenda beter te beheren,” zegt Vande Broek.

De 51-jarige succestrainer, ook hoogleraar aan de KU Leuven en kabinetschef sport bij Vlaams Minister Philippe Muyters, vond een kwarteeuw aan het roer van Asterix het gepaste moment om een stap terug te zetten. Assistent-trainer Kris Vansnick, al een hele tijd verantwoordelijk was voor de meeste trainingen, zal verder samenwerken met de huidige T3, Raf Vekemans.

In 25 jaar tijd is Asterix Kieldrecht uitgegroeid tot de meest succesrijke damesvolleybalclub van België. Vande Broek was de architect van de vele hoogtepunten. De sportieve successen volgden elkaar in een recordtempo op, met twaalf landstitels, tien Supercups en ook vijftienmaal de Beker van België. De Europese Top Teams Cup in 2001 was de kers op de taart.