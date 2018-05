Geordie Shore-ster legt criticasters het zwijgen op met spectaculaire 'guillotine choke' om vierde MMA-kamp te winnen Hans Op de Beeck

28 mei 2018

12u36 3 Meer Sport Er heerste aanvankelijk veel scepsis rond zijn persoon, maar Aaron Chalmers, gewezen deelnemer aan MTV-realitysoap Geordie Shore, heeft zijn MMA-carrière met een vliegende start ingezet. Vier keer in de octagon, vier keer aan het feest. Het voorbije weekend zelfs voor het eerst op het echt grote podium, in een volgepakt SSE Wembley tijdens 'Bellator 200'.

Bekijk hier het einde, in de video onderaan de hele kamp.

Slachtoffer van Aaron 'The Joker' Chalmers (30) was ditmaal Ash Griffiths, ook afkomstig uit Newcastle. De populaire Brit maakte al in de eerste ronde een einde aan de kamp met een zogenaamde 'standing guillotine choke', waarbij je al staand alle lucht uit uit de keel van je tegenstander perst zodat die bewusteloos tegen het canvas gaat. Nadat hij de laatste twee kampen dankzij het betere vuistenwerk had gewonnen, had Chalmers de laatste maanden flink getraind op het grondwerk. Dat loonde in Londen meteen, al moest hij eerst in het verweer: Chalmers werd tegen de kooi gezet en kreeg een kniestoot plus rechtse stoot te verwerken. Dat leek Chalmers echter alleen maar wakker te maken: op zijn beurt pakte hij met een rechtse uithaal in het gezicht van Griffiths, waarna hij overnam en als een echte expert het spectaculair afmaakte.

Het MMA-debuut van Chalmers werd aanvankelijk wat lacherig afgedaan, als een poging onder de aandacht te blijven na zijn deelname aan het ranzige realityprogramma. Zoals ook Griffiths vóór de kamp stelde: "Chalmers irriteert me. Hij mag al de interviews doen terwijl ik straal genegeerd word. Maar terwijl hij al dat mediawerk deed, zijn haar verzorgde en make up aanbracht, was ik aan het trainen... Dat zal ik vrijdag wel even tonen." Dat liep toch even anders af.

Chalmers heeft duidelijk lak aan de kritiek, getuige ook zijn opkomst met 'Window Shopper' van 50 Cent, die trouwens langs de octagon zat. Daar bevonden zich ook zijn mede-deelnemers van Geordie Shore, Charlotte Crosby, Scotty T en Sophie Kasaei. Toen hij na de kamp geconfronteerd werd met die kritiek, sprak Chalmers: "F*** you! Ik heb me de laatste maanden flink afgebeuld op training. Vandaag kreeg ik een knie in het gezicht, maar dat maakte me alleen maar kwaad. En dan bam... 'sit down son'. Als je niet van me houdt, sorry. Maar ik heb het beste team in Engeland rond mij. Daarom blijf ik winnen in de openingsronde."

Chalmers traint ondertussen dikwijls met UFC-weltergewichten Leon Edwards en Tom Breese en wordt nu ook al gelinkt aan een debuut in de koningsklasse van het MMA. Dat lijkt toch nog niet voor meteen: de vier kampen die hij won (twee keer na knock-out en twee keer na gedwongen opgave) waren tegen tegenstanders die telkens een negatief record hadden, zoals Griffiths die nu op 4-6 staat.