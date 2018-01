Gentse indoormeeting strikt Dafne Schippers voor 60m sprint DMM

17u47

Bron: Belga 0 REUTERS Meer Sport De Nederlandse topsprintster Dafne Schippers loopt op 10 februari de 60 meter op de Gentse International Flanders Athletics Meeting. Dat heeft de organisatie vandaag bevestigd. De IFAM, die ook een zomerversie kent, strikte al wel vaker verrassend grote namen. Een tweevoudige wereldkampioene kwam er echter nog nooit over de vloer.

Schippers is naast regerend wereldkampioene op de 200 meter ook de vicewereldkampioene van het jongste WK indoor op de 60 meter. Het is op die afstand dat ze op 10 februari aantreedt in Gent. "De gesprekken liepen al langer, maar vandaag zijn we met haar management tot een akkoord gekomen. Schippers komt bij ons aan de start", klinkt het bij IFAM.

Het uurrooster zal speciaal voor Schippers en vooral haar fans aangepast worden. Momenteel staan de reeksen drie uur voor het hoofdprogramma op de planning, maar die zullen richting hoofdprogramma geschoven worden. Supporters kunnen Schippers zo twee keer in actie zien tijdens het hoofdprogramma. Ook de Pool Marcin Lewandowski, de regerende Europese kampioen op de 1.500 meter in zaal, staat op de startlijst. De IFAM vindt op 10 februari plaats in de Gentse Topsporthal. Het hoofdprogramma loopt van 20u00 tot 22u15.

