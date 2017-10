Gentges is op WK turnen voorlopig 21ste in kwalificaties allround - Uchimura zal titel niet verlengen Bewerkt door GVS

Maxime Gentges staat op het WK turnen in het Canadese Montreal na drie van de vier subdivisies op de 21ste plaats (op 45 turners) in de kwalificaties van de allroundcompetitie.

Gentges totaliseerde vandaag in de tweede subdivisie na zes toestellen (vloer, paard, ringen, sprong, brug met gelijke leggers, rekstok) 76,364 punten.



Nadat ook de turners van de vierde subdivisie in actie zijn gekomen, stoot de top 24 (maximum twee per land) door naar de finale. Die wordt donderdag 5 oktober geturnd. De Japanse topturner Kohei Uchimura moest tijdens de kwalificaties de strijd staken met een blessure aan de linkerenkel en zal dus niet voor zijn zevende wereldtitel op rij kunnen gaan. De 28-jarige favoriet gaf op bij de brug met gelijke leggers.



Voorlopige stand (na drie van de subdivisies):

1. Manrique Larduet (Cub) 86.699 ptn

2. Ruoteng Xiao (Chn) 86.397

3. David Belyavskiy (Rus) 85.839

...

21. Maxime Gentgens (BEL) 76.364

