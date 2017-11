Gemiste dubbels nekken Van den Bergh in Glasgow, Van Gerwen pakt eindzege 00u11

Bron: Belga 0 ANP Michael van Gerwen - archieffoto Meer Sport De Nederlander Michael Van Gerwen (PDC 1) heeft zich voor de derde opeenvolgende keer de beste getoond in de World Series of Darts Finals. In het Schotse Glasgow versloeg hij thuisspeler Gary Anderson (PDC 2) met 11-6. Dimitri Van den Bergh (PDC 43) moest in de kwartfinale met 10-6 zijn meerdere erkennen in de Engelsman James Wade (PDC 12).

In de finale nam Van Gerwen, die de vorige twee edities won, een blitzstart. Met uitworpen van 83, 53, 130 en 82 sloot hij de eerste sessie af met een 4-1 voorsprong. Anderson kreeg kansen, maar hij faalde bij het uitwerpen. In de tweede sessie herpakte de Schot zich enigszins en won hij drie van de vijf legs. In de derde sessie wierp de 28-jarige uit Boxtel een 12- en een 11-darter en trok hij zijn gemiddelde op naar 104.25 per drie darts. De beste dartsspeler van de voorbije drie jaar kwam op één leg van de zege. Anderson pakte de vijftiende en zestiende leg, maar in de achttiende leg wierp "MVG" een 87 uitworp voor de zege. Van Gerwen lukte een gemiddelde van 103,30 per drie darts tegen 100,68 voor Anderson. Bij het uitwerpen was de wereldkampioen van 2014 en 2017 met 61.11 % duidelijk de betere over Anderson die uitkwam op 35,29 %. Voor Van Gerwen is het ondertussen zijn 38e TV-titel.



De 23-jarige Van den Bergh, die achtereenvolgens in de achste finale de Engelsman Michael Smith (PDC 10) en de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC 9) versloeg, nam in de kwartfinale tegen de Engelsman Wade een sterke start. Zo won hij de eerste drie legs en dit nadat hij tot twee keer toe door de darts van Wade brak. In de vierde leg miste de Antwerpenaar zes dubbels voor een 4-0 voorsprong. Wade pakte de leg. Van den Bergh leek even onder de indruk en verloor ook de drie volgende legs nadat hij ook in de zesde leg drie dubbels miste. De vier volgende legs werden gedeeld. Wade, die ondertussen in zijn ritme kwam lukte onder meer uitworpen van 122 en 120. Van den Bergh, die een beter gemiddelde wierp, bleef zijn kansen verprutsen en zag daarbij Wade met een 148 uitworp een 9-6 voorsprong nemen. In de tiende leg wierp Wade nog een 56 uitworp voor een 10-6 overwinning. Van den Bergh haalde een gemiddelde van 96,57 per drie darts tegen 91.09 voor Wade. De 34-jarige Aldershot prikte echter 37,04 % van zijn uitworpen weg, waartegen Van den Bergh niet verder kwam dan 17.66 %.



Uitslagen World Series of Darts Finals, Glasgow.



Kwartfinales:



James Wade (Eng/12)- Dimitri Van den Bergh (Bel/43)10-6



Gary Anderson (Sch/3)- Gerwyn Price (Wal/18)10-8



Michael van Gerwen (Ned/1)- Rob Cross (Eng/24)10-4



Daryl Gurney (NIe/4)- Peter Wright (Sch/2)10-7



Halve finales:



Gary Anderson (Sch/3)- James Wade (Eng/12)11-5



Michael van Gerwen (Ned/1)- Daryl Gurney (NIe/4)11-8



Finale:



Michael van Gerwen (Ned/1)- Gary Anderson (Sch/3)11-6