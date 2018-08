Gemengd triatlonteam viert nieuwe doopnaam Belgian Hammers met EK-brons: “Medaille in team voelt mooier aan dan individueel” Bart Fieremans in Glasgow

11 augustus 2018

19u50 10 Meer Sport Als dat geen moment is om de nieuwe naam voor het gemengde Belgische estafetteteam in triatlon te introduceren: de ‘Belgian Hammers’ wonnen in Glasgow EK-brons in de supersprinttriatlon. Voor Marten Van Riel een dubbelslag na zijn individueel brons: “In team ga je nog meer voor elkaar door het vuur.”

En zeggen dat een Belgisch forfait enkele uren voor de start van de estafette voor gemengde landenteams nog in de lucht hing. Marten Van Riel – op papier de beste Belg – had last van een vochtophoping aan de voet. Dat veroorzaakt niet alleen pijn, maar houdt een risico in op een stressfractuur. “En dat wil je als atleet absoluut niet meemaken”, aldus Van Riel. “Ik heb de knoop pas ’s middags op de teammeeting doorgehakt om er toch voor te gaan. Ik dacht: ‘Ik ben hier nu toch en het is maar 1,5 km lopen. Het risico is minder dan op de 10 km in de individuele kwarttriatlon. We wisten ook dat een medaille binnen bereik lag."

En dat bleek een juiste inschatting voor de supersprinttriatlon (300m zwemmen, 6,7 km fietsen en 1,5 km lopen). De Belgische startatlete Claire Michel overschreed na haar drie proeven zelfs als eerste de meet, Jelle Geens behield daarna voeling met de top. Nadat hij als tweede afloste met Valerie Barthelemy sloegen Frankrijk en Zwitserland een kloof. Deze twee landen zouden voor het goud vechten met Frankrijk als winnaar, maar Van Riel maakte als slotatleet snel duidelijk dat het brons voor België zou zijn.

En dat voelde heerlijk aan. "Het is fantatisch om met vier atleten op het podium te staan”, zei Van Riel: “Een medaille in team voelt nog mooier aan. In ploeg ga je nog iets meer voor elkaar door het vuur. En onze derde plaats is belangrijk richting Olympische Spelen.” De topzeven van de wereldranking in de gemengde aflossing is automatisch geplaatst voor Tokio 2020. Met de punten van de derde plaats op dit EK duikt België de toptien binnen. “Ook onze vierde plaats in de World Triatlon Series in Edmonton telt daar mee”, aldus de Belgische triatloncoach Nick Baelus. “Als we ons in team kunnen plaatsen, moeten de atleten zich niet meer individueel plaatsen.”

Van Riel en Geens onderbraken een hoogtestage in het Amerikaanse Flagstaff om aan dit EK voor België deel te nemen. Morgen vliegen ze de grote plas weer over om zich bij hun triatlonteam te voegen. De wereldbekerwedstrijd over twee weken in Montréal laten ze varen. Van Riel moet ook twee weken verplicht rusten door zijn voet. Het plan is om zich klaar te stomen voor de grote finale van de World Series in Gold Coast. Van Riel: “Het was niet evident voor ons om aan dit EK mee te doen, maar in functie van het team namen we juiste beslissing. Ook als daar individueel bepaalde opofferingen bijhoren." Ook Geens glunderde: “Dit EK-brons is superleuk. Ik heb bij de junioren en beloften nog Europese medailles gehaald, maar bij de elite nog nooit. Ik was er individueel als vijfde niet veraf, maar nu is het mooi dat het het enkele dagen erna in team gelukt is.”

Het EK-brons was voor het team ook de ideale gelegenheid om de nieuwe naam van het gemengde Belgische estafetteteam publiek te maken. Van Riel: “We gaan ons de Belgian Hammers noemen. Want onze coach zegt voor elke wedstrijd ‘Hammer down’, het is zowat onze strijdkreet.”