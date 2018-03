Gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen op Memorial Van Damme: elke winnaar met 40.000 euro aan de haal GVS

14 maart 2018

18u37 0 Meer Sport Mannen en vrouwen strijden op de Memorial Van Damme voor eenzelfde prijzenpot. Dat laat de organisatie weten. "We voeren al enkele jaren gendergelijkheid hoog in het vaandel en dat is dit jaar niet anders."

De atleten die de finales in Brussel betwisten (de beste acht van het seizoen in elke discipline) strijden allemaal om evenveel prijzengeld. Man of vrouw, een finale in het speerwerpen of een strijd op de 200 meter, sowieso kaapt iedere winnaar 40.000 euro weg. In totaal wordt er op 31 augustus een totale pot van 1,3 miljoen euro uitgedeeld. "Het prijzengeld op de prestigieuze atletiekmeeting, finale van de IAAF Diamond League, is dus helemaal gelijk voor mannen en vrouwen", klinkt het.

"Die gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke atleten geldt overigens binnen de volledige Diamond League", verklaart de organisatie nog. "Het was onder meer de organisatie van de Memorial die er – als lid van de Raad van Bestuur – mee voor ijverde om het prijzengeld gelijk te maken."