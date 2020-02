Gekker wordt het niet: bokskolos wijt eerste nederlaag ooit aan... het kostuum dat hij droeg op weg naar de ring YP

25 februari 2020

13u02

Bron: The Athletic 0 Boksen Deontay Wilder is nog eens teruggekomen op zijn verliespartij tegen Tyson Fury. Meer zelfs, hij heeft een verklaring voor zijn eerste verlies ooit in een profkamp: “Het kostuum dat ik droeg op weg naar de ring was te zwaar”, aldus de 34-jarige Wilder…

De Amerikaan droeg een zwart en rood kostuum met masker, kroon en alles erop en eraan, toen hij afgelopen zaterdag in het MGM rand in Las Vegas op weg was richting zijn tweede kamp tegen Tyson Fury. De eerste eindigde op een controversieel gelijkspel, nu haalde de Gypsy King het dus van zijn Amerikaanse opponent. Maar die heeft daar dus een verklaring voor. “Fury deed me helemaal geen pijn, maar het gaat gewoon over het feit dat mijn kostuum te zwaar was voor mij”, aldus de Bronze Bomber, verwijzend naar het pak dat naar verluidt dik 20 kilogram woog. “Daardoor had ik geen goeie benen aan het begin van het gevecht en in de derde ronde waren de benen helemaal op. Ik ben een strijder en de mensen weten ook dat ik een strijder ben. Ook al is het gemakkelijk om het te steken op dat kostuum, toch zeggen mensen me ‘dat er precies iets gaande’ met me was. Dat klopte dus ook, maar eens in de ring moet je kunnen bluffen”, aldus Wilder.

Maar hij blijft niet bij de pakken zitten. Bij The Athletic onthulde Wilder al dat hij zeker nog een derde gevecht wil tegen zijn Ierse opponent, iets waar hij contractueel gezien ook recht op heeft. “De derde kamp komt er zeker. We maken dat in orde, ik wil er meteen weer vol tegenaan”, aldus de Amerikaan, die intussen wel afscheid heeft genomen van coach Mark Breland. De voormalige wereldkampioen gooide de handdoek voor zijn poulain in de zevende ronde van het gevecht tegen Fury en dat komt hem nu dus duur te staan. “Ik ben kwaad op Mark, want we hebben het hier meermaals over gehad. Het gaat niet over emoties. Ik zei, als een strijder, een kampioen, een leider, dat ik uit mijn eigen schild wil komen. Als ik zeg dat ik iemand ga vermoorden, dan wil ik dat ook gewoon doen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Daarom vertelde ik mijn team dat ze, hoe slecht ik er ook aan toe ben, nooit de handdoek mogen gooien, want ik ben speciaal. Er waren nog vijf ronden over. Gelijk hoe slecht ik er ook uit zag, ik zat nog steeds in het gevecht”, besluit Wilder.

