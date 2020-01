Geens en Tondeur verkozen tot beste Belgische triatleten van 2019 Redactie

17 januari 2020

19u30

Bron: Belga 0 Triatlon Jelle Geens is vrijdagavond in Kortrijk uitgeroepen tot beste Belgische triatleet van 2019. Bij de vrouwen werd Alexandra Tondeur tot laureaat gekroond in een wedstrijd georganiseerd door de triatlonwebsite www.3athlon.be.

Geens dankt de onderscheiding vooral aan zijn overwinning op de World Triathlon Series (WTS) eind juni in Montréal. De 26-jarige Limburger was de eerste Belg die een WTS-manche wist te winnen. Op het EK in Weert veroverde Geens bovendien ook de bronzen medaille op de olympische afstand. Voorts onderscheidde de Belgian Hammer zich met podiumplaatsen op de WTS-manche in Hamburg en de wereldbekermanche in het Japanse Miyzaki. Geens sloot 2019 af op de veertiende plek op de wereldranglijst van de Internationale Triatlonfederatie ITU.

Bij de vrouwen werd de verkiezing een tweestrijd tussen Tondeur en Claire Michel. De Brusselse verzamelde twee podiumplekken in de wereldbeker, pakte brons op het EK in Weert en veroverde meerdere ereplaatsen in de WTS. Maar de wereldtitel van Tondeur op de long distance triatlon in Pontevedra in mei stak er volgens de jury en online stemmers toch bovenuit, waardoor de Naamse met de eerste plek aan de haal ging.

Op de erelijst volgt Geens Bart Aernouts op, die zich vorig jaar de eerste laureaat van de prijs mocht noemen. De Limburger haalde het nipt voor Pieter Heemeryck en Marten Van Riel. Bij de vrouwen moest Michel vrede nemen met de tweede plek. Laura Swannet eindigde derde. Tondeur treedt in de voetsporen van Katrien Verstuyft, die in 2018 verkozen werd tot beste triatlete.

Geens’ overwinning in Montréal werd verkozen tot “beste prestatie van 2019". Rolstoelatleet Kim Plovier is “para-triatleet van het jaar”, dankzij zijn tweede plaats op de Ironman in Hawaii. Die topprestatie maakte de veertigjarige Bruggeling meteen vicewereldkampioen para-triatlon. De 43-jarige Marino Vanhoenacker werd met een Lifetime Achievement Award in de bloemetjes gezet, nadat hij afgelopen seizoen na 22 jaar een punt achter zijn carrière zette.

De verkiezingen georganiseerd door www.3athlon.be zijn de enige die de prestaties van Belgische triatleten bekronen. De organisatoren zijn er zich van bewust dat de stem van de lezers nog te zwaar doorweegt ten opzichte van het oordeel van de jury. Volgend jaar willen de organisatoren dan ook graag de Vlaamse triatlonfederatie en de atleten zelf mee laten stemmen.