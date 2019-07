Geen WK-minima voor Belgische atleten op Nacht van de Atletiek Redactie

20 juli 2019

23u55 0 Atletiek Geen van de Belgische atleten is er op de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder in geslaagd een ticket voor het WK in Doha (27/09-06/10) te bemachtigen. Op de 100 meter horden bleef Eline Berings met 12.97 wel net onder de gevraagde 12.98, maar dat gebeurde bij een te sterke rugwind van 2,1 meter per seconde. De Gentse moest alleen de Awa Sene, die ook in 12.97 afgeklokt werd, laten voorgaan.

"Jammer dat er net te veel wind stond, maar toch ben ik heel tevreden", reageerde Berings. "Ik had niet gedacht dat ik in mijn tweede wedstrijd van het seizoen al zo snel zou gaan. Het ging al honderd keer beter dan woensdag in Luik en er zit nog progressie in. Er zijn nog genoeg kansen om het minimum te halen. Misschien loop ik zondag al in Gentbrugge, maar alleen als de omstandigheden ideaal zijn. Ik kom net terug uit blessure en wil niets forceren."

Elise Vanderelst werd op de 1.500 meter derde in 4:07.53, haar op één na beste chrono, maar nog altijd een seconde boven de limiet. De Europese vicekampioen bij de beloften neemt nu tien dagen rust en probeert het dan opnieuw. "Ik kwam naar Heusden om het minimum te lopen. Jammer genoeg is het niet gelukt. Ik heb nochtans alles gegeven, maar mis wat frisheid. Daardoor kraakte ik op het einde. In augustus probeer ik het opnieuw."

Claire Orcel won het hoogspringen met een sprong over 1m91. Voor het WK wordt 1m94 gevraagd, maar op die hoogte faalde ze. "Het was dan ook de eerste keer dit seizoen dat ik 1m94 probeerde. Ik ben vooral blij dat ik van alle pijntjes verlost ben en neem het zoals het komt. Ik kan weer voluit trainen en meerdere keren per week in competitie komen en recupereer goed. Hopelijk leidt dat nu snel tot dat minimum, want het is ook niet de bedoeling dat ik uitgeput naar Doha ga."

Op de 200 meter werd Camille Laus vierde in 23.62, een persoonlijk record. Zij wil zich op de 400 meter plaatsen voor Doha. "Daar ga ik me de hele maand augustus op concentreren. Bedoeling was om hier wat snelheid op te doen en dat is gelukt." Sowieso mag Laus al naar Doha voor de 4x400 meter.

Bij de mannen werd de 200 meter zoals verwacht gewonnen door Clarence Munyai. In 20.04 liet de 21-jarige Zuid-Afrikaan Jonathan Borlée (20.88), Kobe Vleminckx (21.06), Dylan Borlée (21.26) en Jonathan Sacoor (21.48) achter zich. "Mijn probleem op dit moment is dat ik niet in de verzuring kan gaan", verklaarde Sacoor. "Ik moet dringend specifiek beginnen trainen voor de 400 meter. Heusden-Zolder diende om te weten waar ik sta en ik weet dat ik nog veel werk heb op training. Maar we hebben nog veel tijd voor het WK in Doha."

Michael Obasuyi werd op de 110 meter horden derde in 13.56, slechts twee honderdsten boven zijn persoonlijk record en één tiende boven de WK-limiet. Isaac Kimeli, op de 5.000 meter al gekwalificeerd voor Doha, probeerde het op de 1.500, maar bleef met een derde plaats in 3:37.90 boven de vereiste 3:36.00. Soufiane Bouchikhi werd op de 5.000 meter elfde in 13:30.67, ver van de limiet (13:22.50).

