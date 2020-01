Geen WK atletiek indoor in China door coronavirus Redactie

29 januari 2020

20u44

Bron: ANP 0 Atletiek De wereldkampioenschappen indoor atletiek gaan in maart niet door. Atletiekfederatie World Athletics besloot het evenement in Nanjing met een jaar, tot maart 2021, uit te stellen. De oorzaak is de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China.

“We weten dat China er alles aan doet het virus onder controle te houden en we steunen hen bij al hun inspanningen. Het is voor ons echter noodzakelijk onze atleten, bonden en partners duidelijkheid te verschaffen in een complexe situatie”, stelt World Athletics. “Het advies van onze medische team, dat in contact staat met de Wereldgezondheidsorganisatie, is om het evenement nu niet door te laten gaan”

Het verplaatsen van het WK indoor naar een stad buiten China is geen optie voor World Athletics, het voormalige IAAF. “Er zijn nog steeds te veel zorgen over verspreiding van het virus buiten China. Wel willen we de steden bedanken die zich daarvoor kandidaat stelden.”