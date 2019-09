Geen WK atletiek, dan pakt Caster Semenya maar haar oude liefde weer op LPB

06 september 2019

18u16

Bron: anp/reuters 0 Atletiek Caster Semenya (28) pakt haar oude liefde weer op. De Zuid-Afrikaanse atlete gaat voetballen bij JVW FC, de club die is opgericht door Janine van Wyk, aanvoerster van het Zuid-Afrikaanse elftal. “Ik ben dankbaar voor deze kans en kijk uit naar dit nieuwe avontuur”, zegt Semenya.

Semenya ontdekte dat ze talent had voor atletiek toen ze als training voor het voetballen vaak ging hardlopen. Het leidde tot drie wereldtitels en twee olympische titels op de 800 meter. De Zuid-Afrikaanse is nu echter verwikkeld in een zaak rond haar testosteronspiegel, die van nature erg hoog is. Semenya behoort volgens de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) biologisch gezien tot “de mannelijke atleten met vrouwelijke geslachtskenmerken”. De IAAF heeft nieuwe regels opgesteld, waarin staat dat hyperandrogene atletes geneesmiddelen moeten gebruiken om hun testosteronspiegel omlaag te krijgen. Daarmee zou hun voordeel in fysiek opzicht verminderen.

Semenya weigert dat echter en voert nu een juridische strijd. De Zuid-Afrikaanse stapte aanvankelijk naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS), maar zonder succes. Een kleine Zwitserse rechtbank schortte de maatregel van de IAAF op, maar de hoogste rechtbank in dat land bepaalde eind juli dat de nieuwe regelgeving toch mag worden ingevoerd. Semenya mist daardoor het WK in Doha. De Zuid-Afrikaanse overweegt wel verder te procederen. Intussen maakt ze een uitstapje naar het voetbal, al dan niet tijdelijk. Ze traint voorlopig alleen mee bij JVW FC omdat de officiële transferperiode al was verstreken. Semenya hoopt volgend jaar wel wedstrijden te kunnen spelen. “Ik kijk uit naar dit avontuur”, schrijft Semenya bij een foto waarop ze poseert met het blauwe shirt van JVW FC.

Happy to announce my signing with @jvwgirlsfootball for 2020 season. Looking forward to this journey. 🐍 pic.twitter.com/9Urd7aQ3NF Caster Semenya(@ caster800m) link