Geen voorwiel? Dan maar een wheelie trekken: wereldkampioen triatlon doet Sagan verbleken met kunstje op de fiets

24 september 2020

12u23 0 Triatlon Je moet wat kunnen als wereldkampioen Ironman op de 70.3-afstand. Gustav Iden (25) kan niet alleen razendsnel 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en een halve marathon lopen. De Noor kan zelfs de wheelies van Peter Sagan doen verbleken.

Zot beeld van enkele weken geleden uit Hamburg. Daar trok triatleet Gustav Iden zomaar even een wheelie met zijn voorwiel in z’n linkerhand. Hoe ver de Noor reed en waarom hij deze opvallende streep op z’n achterwiel trok, is niet bekend. Feit is dat het een geweldige foto opleverde.

Iden is de wereldkampioen op de halve Ironman. Vorig jaar won hij in Nice op - naar triatlonnormen - piepjonge leeftijd van wereldtoppers als Alistair Brownlee, Sebastian Kienle en onze Bart Aernouts. Vorige week was hij op een geheime internationale triatlon in Ratingen de betere van Pieter Heemeryck.

Taiwanese pet

Er hangt trouwens een verhaal vast aan de wereldtitel van Iden. De Noor werkte de wedstrijd af met een pet uit Taiwan. Iden vond het hoofddeksel enkele weken voor het WK Ironman 70.3 in Japan en nam het dan maar mee naar Nice. Toen hij wereldkampioen werd, viel de aandacht meteen op de pet (blijkbaar promomateriaal voor een tempel in Taiwan). Iden zelf is er nog nooit geweest, maar de aandacht in Taiwan was navenant.

Iden gebruikt het hoofddeksel sindsdien af en toe als geluksbrenger. Fysiek durft de Noor met de Taiwanese pet en de vreemde wheelies ook al eens ‘zot’ uit de hoek komen. Begin deze maand spoelde hij na een ‘mislukt’ WK op de olympische afstand (Iden werd 11de) zijn ontgoocheling door met 16 kilometer zwemmen in drie dagen tijd. Eerder liep hij ook al eens de Sierra Nevada op met collega en landgenoot Kristian Blummenfelt.

In Tokio wordt Iden volgend jaar één van de concurrenten voor Marten Van Riel en Jelle Geens op de olympische afstand.

Duitser Jonas Deichmann wil Iron Man rond de wereld doen

Nog zo’n straffe triatleet is Jonas Deichmann. De 33-jarige Duitser wil een reusachtige Ironman rond de wereld afleggen. Hij moet daarvoor het equivalent van 120 triatlons doen in iets meer dan een jaar. Zaterdag start hij in München.

“Ik ben heel blij dat het begint, ik kan niet wachten om Siberië te zien”, legde Deichmann uit, die daarvoor trainde in een koude kamer van de Duitse spoorwegen bij -23 graden Celsius. De Duitse spoorwegmaatschappij beschikt over een laboratorium in Minden waar atleten in extreme omstandigheden kunnen trainen.

De Duitser start zaterdag in Beieren met een fietstocht naar Kroatië. Van daaruit zal hij 460 kilometer zwemmen langs de kusten van Montenegro. Hij reist vervolgens opnieuw op de fiets verder richting Stille Oceaan, waarschijnlijk door Siberië. Hij is van plan de oceaan over te steken door mee te liften met zeilboten.

De rest van zijn programma bestaat uit zo’n 5.000 kilometer lopen, dwars door de Verenigde Staten tot aan de Atlantische Oceaan. Terug in Europa bestaat zijn laatste etappe uit een fietstocht van Portugal naar München.

Nooit legde een atleet het equivalent van 120 triatlons in één keer af. Één volledige triatlon bestaat uit 3,86 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 kilometer lopen. Deichmann geeft zichzelf twaalf tot veertien maanden om zijn exploot te realiseren, maar sluit niet uit dat de coronacrisis voor een beetje vertraging zorgt.

Het is voor de Duitser niet zijn eerste stunt. Hij was in 2017 al de eerste om Eurazië helemaal door te steken met de fiets. Een jaar later fietste hij in 97 dagen de Verenigde Staten door zonder een dagje rust. Vorig jaar beëindigde hij het Cape to Cape Adventure in Zuid-Afrika, een fietstocht van zo’n 18.000 kilometer van Noord-Kaap naar Kaapstad.

