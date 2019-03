Geen vierde wereldtitel voor Tiger Woods YP

31 maart 2019

11u12

Golf Tiger Woods is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de halve finales op het World Golf Championship Match Play toernooi (WGC/10.250.000 dollar). Op de plaatselijke golfbaan in het Amerikaanse Austin verloor hij in de kwartfinales met een verschil van één slag van de Deen Lucas Bjerregaard.

Woods, winnaar van het toernooi in 2003, 2004 en 2008, versloeg in de achtste finales de Noord-Ier Rory McIlroy, winnaar van de editie 2015, met 2&1. In de kwartfinales leek de 43-jarige Amerikaan op de overwinning af te stevenen, maar Bjerregaard stelde met een eagle op de zestiende hole gelijk. Op de achttiende hole ging Woods in de fout, waarna Bjerregaard met een parputt zijn plaats in de halve finales veilig stelde. Daarin neemt hij het op tegen de Amerikaan Matt Kuchar, die de Spanjaard Sergio Garcia met 2 up versloeg.

In de andere halve finale staan de Italiaan Francesco Molinari en de Amerikaan Kevin Kisner tegenover elkaar. De 36-jarige uit Turijn, die begin maart de Arnold Palmer Invitational won, versloeg tot nu toe al zijn tegenstrevers met afgetekende cijfers. Zo was zijn kwartfinale, die hij met 6&5 won van de Amerikaan Kevin Na, al na dertien holes voorbij.

Uitslagen World Golf Championships Match Play, Austin:

Achtste finales:

Lucas Bjerregaard (Den) 3&2 Henrik Stenson (Zwe)

Tiger Woods (VSt) 2&1 Rory McIlroy (NIe)

Matt Kuchar (VSt) 4&3 Tyrrell Hatton (Eng)

Sergio Garcia (Spa) 1 Up Branden Grace (ZAf)

Louis Oosthuizen (ZAf) 2&1 Marc Leishman (Aus)

Kevin Kisner (VSt) 6&5 Haotong Li (Chi)

Francesco Molinari (Ita) 5&4 Paul Casey (Eng)

Kevin Na (VSt) 2 Up Justin Rose (Eng)

Kwartfinales:

Matt Kuchar 2 Up Sergio Garcia (Spa)

Lucas Bjerregaard (Den) 1 Up Tiger Woods (VSt)

Kevin Kisner (VSt) 2&1 Louis Oosthuizen (ZAf)

Francesco Molinari (Ita) 6&5 Kevin Na (VSt) LEK/