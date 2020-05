Geen veranderingen in hoogste basketbaldivisie: alle eersteklassers krijgen hun licentie Redactie

15 mei 2020

16u03 0 Basketbal De licentiecommissie van de Pro Basketball League heeft alle tien eersteklassers in de EuroMillions Basket League een licentie toegekend voor het seizoen 2020-2021. De hoogste basketbaldivisie blijft er zo hetzelfde uitzien als dit seizoen.

Bergen, Aalstar, Oostende, Limburg United, Kangoeroes Mechelen, Brussels, Spirou Charleroi, Antwerp Giants en Leuven Bears kregen een A-licentie. Luik ontving een B-licentie. Een houder van de B-licentie mag niet aantreden in Europa.

"We verheugen ons over de toekenning van de licenties aan alle clubs in deze moeilijke tijden", verklaarde Artur Goethals, de voorzitter van de Pro Basketball League. "Het getuigt van vertrouwen bij de clubs en onze licentiecommissie dat ze de uitdagingen die voor ons liggen aan kunnen gaan. Om de continuïteit en naleving van de voorwaarden te garanderen, voorziet de licentiecommissie wel in een strikte opvolging, zodat indien nodig kort op de bal kan gespeeld worden.”