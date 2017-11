Geen topprestatie van Swings in B-klasse op de tien kilometer Redactie

Bart Swings is tijdens de Wereldbekerwedstrijden in Stavanger als achtste geëindigd op de tien kilometer in de B-groep. In een voorzichtige race zonder al te veel kleur noteerde Swings een tijd van 13:12.32.

De beste Belgische schaatser kreeg in Stavanger te maken met Nederlandse marathonschaatsers, die gokken op een olympisch avontuurtje. Mannen van de lange adem als de oersterke Jouke Hoogeveen. De 38-jarige Hoogeveen scherpte zijn eigen toptijd met twee seconden aan tot 12:56.62. Hij moest wel de Italiaan Davide Ghiotto (12:53.63) voorlaten. Ook de Rus Alexander Rumyantsev (12:57.45) doorbrak de dertienminutengrens.

De kans is trouwens erg klein dat Hoogeveen op de olympische ijsbaan in Zuid-Korea zal acteren. Sven Kramer en Jorrit Bergsma schaatsen daarvoor te hard en ook Nederland mag slechts twee deelnemers voor de langste afstand afvaardigen.

Als beste tijd heeft Swings 12:57.31 staan. Die tijd dateert, net als zijn nationale record op de 1500 meter, van november 2015 toen het Wereldbekercircus de Noord-Amerikaanse hooglandbanen aandeed. Het is de vraag of Swings in staat is dat niveau de komende weken in Calgary en Salt Lake City te halen.

In zijn rit in Stavanger verloor Swings van de Japanner Ryosuke Tsuchiya (13:11.88). De Zweed Nils van der Poel en de Italiaan Andrea Giovannini completeerden het kwartet in de baan. De rondetijden van Swings varieerden van 31.0 tot 31.9. Hij kwam uit op een tijd die drie seconden sneller was dan die zijn beste prestatie van vorig seizoen (13:15.27).

Swings moet er aan wennen in de ochtend te schaatsen. De schaatsers in de B-groep werken hun rondjes af als er nauwelijks toeschouwers op de tribunes zitten. Ook in Calgary, waar over twee weken de Wereldbekercyclus wordt voortgezet, zal hij voor of na het hoofdprogramma de baan op moeten.

