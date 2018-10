Geen teamfinale voor Belgische turndames op WK, wel vier finales Valerie Hardie

28 oktober 2018

18u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Wat er gisteren al zat aan te komen, kwam vandaag ook uit: de Belgische vrouwen grepen naast de teamfinale op het WK artistieke gymnastiek. Beter nieuws kwam er van Nina Derwael en Axelle Klinckaert: zij zorgden samen voor vier finales, een record voor België.

Voor Nina Derwael was het gisteren al een uitgemaakte zaak dat ze op zijn minst twee individuele finales zou halen: de brug met ongelijke leggers en allround. Met 55.564 punten stond de 18-jarige Truiense gisteren na de eerste dag al op de vierde plek en daar kwam vandaag geen verandering in. Toch droomt Derwael niet van een medaille op dat prestigieuze onderdeel, daar schat ze het niveau voor haar sprong te laag in.

Dat ligt al helemaal anders voor de brugfinale. De tweevoudige Europese kampioene sloot de kwalificaties af als beste aan de brug, met een score van 15.066 punten. Ze begint vrijdag als uitgesproken favoriet voor het WK-goud. Een dag later mag ze zich nog uitleven op de balk, want ook daarin deed Derwael het goed, met een zesde plek (13.766 punten). Veel meer zit in er niet in, Derwael start ongeveer met de laagste moeilijkheidswaarde aan de brugfinale.

Klinckaert krijgt verlossend nieuws

Voor Axelle Klinckaert was het vanavond dan weer lang en bang afwachten tot alle elf subdivisies gedaan waren voor ze haar lot kende. Klinckaert, op het EK nog goed voor brons aan de grond, mag opgelucht ademhalen. In de ranking werd ze pas 27ste, met 52.074 punten, maar omdat het reglement slechts twee gymnasten per land toelaat in de finale, valt er één Amerikaanse, één Japanse en één Chinese turnster af. Klinckaert schoof zo op naar de 24ste plek - net voldoende. Zij staat net als Derwael donderdag in de allroundfinale.

De teamfinale, die kende zoals gevreesd geen goede afloop. Gisteren maakten de Belgen té veel foutjes aan de brug en op de balk, met een lagere score (158.970 punten) dan verhoopt. Ze moesten uiteindelijk met de elfde plek genoegen nemen, waarmee ze hun prestatie van het WK van 2015 evenaren. Alleen de topacht mag aantreden in de finale.