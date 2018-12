Geen stunt voor Femke Hermans in Los Angeles: Amerikaanse ster Claressa Shields verovert wereldtitel MH

09 december 2018

08u58 1 Meer Sport Femke Hermans (28) heeft in Carson, Los Angeles, niet voor een flinke verrassing kunnen zorgen . Onze landgenote was in de strijd om de wereldtitel bij de supermiddengewichten (-76kg) niet opgewassen tegen de Amerikaanse Claressa Shields (23), een fenomeen in het vrouwenboksen.

De inzet van het titelkamp was niet min: wereldtitel bij de WBC (de meeste prestigieuze boksbond), WBA en IBF. Dat voor het toeziend oog van ruim 18.000 fans. Shields, tweevoudig olympisch kampioene en een absolute ster in eigen land, haalde het uiteindelijk na tien rondes (8-0, 2 KO‘s). De beslissing van de jury was unaniem. De prestigieuze kamp werd live uitgezonden op HBO.

Oekraïner Lomachenko verovert ook WBO-bokstitel bij lichtgewichten

Vasiliy Lomachenko heeft in het Madison Square Garden in New York de WBO-bokstitel bij de lichtgewichten op zak gestoken. De 30-jarige Oekraïner heeft in dezelfde gewichtsklasse al de WBA-gordel in handen. Lomachenko klopte in New York Jose Pedraza uit Puerto Rico na een unanieme beslissing van de jury (119-107, 117-109, 117-109). Het is voor de Oekraïner zijn twaalfde overwinning tegenover één verlies. Lomachenko bezit op dit moment ook de WBO-titel bij supervedergewichten, en droeg tussen 2014 en 2016 eveneens de WBO-gordel bij de vedergewichten. Hij is de eerste bokser in de geschiedenis die in drie gewichtsklasses met de titel aan de haal ging. Het was de eerste maal dat de 29-jarige Pedraza zijn afgelopen augustus veroverde titel op het spel zette. Hij heeft nu 25 zeges en twee nederlagen op de teller staan.

Mexicaan Navarrete snoept WBO-bokstitel bij superbantamgewichten af van Dogboe

Emanuel Navarrete heeft de WBO-bokstitel bij de superbantamgewichten veroverd. De 23-jarige Mexicaan klopte in het Madison Square Garden in New York Isaac Dogboe uit Ghana. Navarrete won op punten na een unanieme beslissing van de jury (115-113, 116-112, 116-112). Het is voor de Mexicaan zijn 26e zege tegenover één nederlaag. Dogboe weet na twintig zeges weer wat verliezen is. De Ghanees veroverde zijn titel in december 2016 en zette zijn gordel voor de vijfde maal op het spel.