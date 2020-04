Geen rust voor familie Mayweather: dochter Iyanna in vieze papieren na steekpartij in huis van rapper SVBM

06 april 2020

09u11 0 Meer sport Het stopt maar niet voor Floyd Mayweather. De voorbije maand moest hij eerst afscheid nemen van zijn voormalige vriendin en moeder van drie van zijn kinderen, Josie Harris. Daarbovenop kwam het overlijden van zijn oom, Roger Mayweather . En nu zit dochter Iyanna in vieze papieren.

Volgens TMZ werd Iyanna Mayweather in de nacht van vrijdag op zaterdag gearresteerd en naar een gevangenis in Houston gebracht. ‘Yaya’ zou een vrouw verschillende messteken hebben toebedeeld in het huis van rapper NBA YoungBoy. Het slachtoffer was Lapattra Lashai Jacobs, de moeder van het kind van de rapper.

Amerikaanse media melden dat het in de keuken tot een conflict tussen beide vrouwen kwam, wellicht uit jaloezie. Daarbij zou Jacobs Mayweather aangevallen hebben, waarop die twee messen trok. Jacobs incasseerde steken in beide armen. Het is niet helemaal duidelijk in welke toestand zij verkeert.

Zaterdag was Iyanna Mayweather alweer weg uit de gevangenis nadat de borg van 30.000 dollar opgehoest werd. Normaal gezien verschijnt ze vandaag al voor de rechtbank.

Voor Floyd Mayweather is het de derde dreun in een maand tijd. Eerst werd Josie Harris, ex-vriendin en moeder van drie kinderen van Money, dood teruggevonden in haar wagen. Ze was amper 40 jaar. Volgens de politie was er geen sprake van geweld. In het verleden vormden de twee zo'n 15 jaar lang een koppel.

Een dikke week later sloeg het noodlot opnieuw toe. Zijn oom en voormalig coach Roger Mayweather overleed toen aan de gevolgen van een verslechterde gezondheid. Volgens velen groeide Floyd Mayweather uit tot een van de beste boksers ooit dankzij de begeleiding van zijn oom. Die maakte van Money een onklopbare bokser tussen 2000 en 2012.

