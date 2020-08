Geen revanche voor Persoon: Taylor na tien ronden opnieuw door jury uitgeroepen tot kampioene NVE/BF/GVS

22 augustus 2020

23u33 66 Boksen Geen revanche voor Delfine Persoon tegen Katie Taylor. De Ierse werd na tien ronden door de jury uitgeroepen tot kampioene: 96-94, 96-94 en 98-93. De West-Vlaamse streed voor wat ze waard was en leek te kunnen leven met de beslissing van de jury. Ze boog letterlijk voor Taylor.

“Delfine moet sneller starten dan normaal”, was het advies van boksexpert Freddy De Kerpel. De Belgische volgde die raad. Ze ging razend van start en duwde de Ierse meteen in de verdediging. Met enkele rake klappen tot gevolg, maar het voortvarende begin kon ze niet volhouden. Persoon bleef energiek, maar de slagen richtten minder en minder schade aan. Als Taylor sporadisch uithaalde, was het meestal wel raak. Niemand ging door de knieën, dus moest de jury wéér beslissen.

Het verdict: 96-94, 96-94 en 98-93 in het voordeel van Taylor. Persoon leek zich te kunnen neerleggen bij de nederlaag, ze boog letterlijk voor de winnares. De Kerpel verklaart de keuze van de jury: “In bepaalde rondes kunnen de paar zuiverdere slagen van Taylor bij sommige juryleden de doorslag gegeven hebben. Persoon heeft de wedstrijd gedurende tien rondes aangevallen, maar was soms te onbesuisd.”

Lees hier de volledige kijk van De Kerpel op de kamp.

Op 1 juni 2019 namen Persoon en Taylor het in Madison Square Garden in New York het al een eerste keer tegen elkaar op met als inzet de titel van onbetwiste wereldkampioene. Persoon had toen nog de WBC-titel in handen. In New York verloor Persoon met 95-95, 96-94 en 96-94, terwijl het gros van de waarnemers een overwinning van de Belgische had gezien.

Taylor is in zestien kampen nog altijd ongeslagen, zes keer won de olympische kampioene met KO. Persoon leed in haar 47ste kamp een derde nederlaag.

