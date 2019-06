Geen recordzege voor Frederik Van Lierde in Nice, loden hitte speelt landgenoot parten in het lopen DMM

30 juni 2019

14u07 0 Triatlon Geen zesde recordzege in Nice voor Frederik Van Lierde. Onder een loden hitte is onze landgenoot er niet in geslaagd om de Ironman van Frankrijk te winnen. Van Lierde viel in het afsluitende loopnummer terug van plaats één naar drie.

Niet het traditionele riedeltje van 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen. Neen, de organisatie had het parcours in Nice noodgedwongen moeten aanpassen. Vrijdag maakte Ironman France bekend dat het fiets- en loopgedeelte door de hitte zou worden ingekort. Code oranje. 152 km fietsen en 30 km lopen dan maar in de 15de Ironman van Frankrijk. Dat en een niet te versmaden temperatuur van meer dan 30 graden.

Het leek Frederik Van Lierde niet deren in zijn recordjacht. De 40-jarige triatleet uit Menen kon met een zesde overwinning in Zuid-Frankrijk alleen recordhouder worden. Marcel Zamora voorbij die in het verleden ook vijf keer won. Van Lierde kwam samen landgenoot Wouter Monchy na dik 48 minuten als eerste van het leidende groepje uit het water. In de wisselzone liet hij de leiding nog even aan de Fransman Kevin Maurel om daarna vol zijn kans te gaan in het fietsnummer.

Op de Col de l’Ecre bouwde Van Lierde zijn voorsprong stelselmatig uit. Van de overgebleven concurrenten bleven enkel Cunnama en Rundstadler in de buurt. Van Lierde parkeerde zijn fiets na 4 uur en 8 minuten fietsen met bijna zes minuten voorsprong op Rundstandler. Cunnama volgde op acht minuten.

Restte nog de afsluitende 30 kilometer lopen en daarin raakte Van Lierde onder meer door de hitte nooit in zijn tempo. Cunnama en Rundstadler draaiden na vijftien kilometer de rollen om. De vijfvoudige winnaar zakte van één naar drie. Een fysieke en mentale dreun. Bij temperaturen van meer dan dertig graden moest Van Lierde zelfs even wandelen.

Weg was dus de zege. Een podiumplaats uit de brand slepen, zat er wel nog in. Op goed tien minuten van Cunnama kwam Van Lierde als derde binnen. Diego Van Looy werd tweede landgenoot op een vierde plaats. Hij steeg in het loopnummer van plaats 15 naar plaats vier.