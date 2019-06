Geen recordzege voor Frederik Van Lierde door loden hitte, Tine Deckers tweede in Nice: “Extreme warmte” DMM

30 juni 2019

14u07 1 Triatlon Geen zesde recordzege in Nice voor Frederik Van Lierde. Onder een loden hitte is onze landgenoot er niet in geslaagd om de Ironman van Frankrijk te winnen. Van Lierde viel in het afsluitende loopnummer terug van plaats één naar drie.

Niet het traditionele riedeltje van 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen. Neen, de organisatie had het parcours in Nice noodgedwongen moeten aanpassen. Vrijdag maakte Ironman France bekend dat het fiets- en loopgedeelte door de hitte zou worden ingekort. Code oranje. 152 km fietsen en 30 km lopen dan maar in de 15de Ironman van Frankrijk. Dat en een niet te versmaden temperatuur van meer dan 35graden.

Het leek Frederik Van Lierde niet deren in zijn recordjacht. De 40-jarige triatleet uit Menen kon met een zesde overwinning in Zuid-Frankrijk alleen recordhouder worden. Marcel Zamora voorbij die in het verleden ook vijf keer won. Van Lierde kwam samen landgenoot Wouter Monchy na dik 48 minuten als eerste van het leidende groepje uit het water. In de wisselzone liet hij de leiding nog even aan de Fransman Kevin Maurel om daarna vol zijn kans te gaan in het fietsnummer.

Op de Col de l’Ecre bouwde Van Lierde zijn voorsprong stelselmatig uit. Van de overgebleven concurrenten bleven enkel rivaal Cunnama en Rundstadler in de buurt. Van Lierde parkeerde zijn fiets na 4 uur en 8 minuten fietsen met bijna zes minuten voorsprong op Rundstandler. Cunnama volgde op acht minuten.

Restte nog de afsluitende 30 kilometer lopen en daarin raakte Van Lierde door de hitte - temperaturen rond de 40 graden - nooit in zijn tempo. Cunnama en Rundstadler draaiden na twaalf kilometer de rollen om. De vijfvoudige winnaar zakte van één naar drie. Bij de verstikkende temperaturen in Zuid-Frankrijk moest Van Lierde zijn tijd nemen bij de bevoorradingen om te wandelen en even af te koelen.

Weg was dus de zege. Een podiumplaats uit de brand slepen, zat er ondanks de uitputting wel nog in voor onze landgenoot. Op goed tien minuten van winnaar Cunnama kwam Van Lierde als derde binnen. Diego Van Looy werd tweede landgenoot op een vierde plaats. Hij steeg in het loopnummer van plaats 15 naar plaats vier met dank aan een ijzersterke 30 kilometer lopen.

Van Lierde: “Schade beperken in extreme omstandigheden”

“Op zich ben ik wel content met de wedstrijd die ik gedaan heb”, vertelde Van Lierde in een eerste reacite. “De omstandigheden waren echt extreem. De ambulance reed op en af in de wedstrijd om deelnemers te verzorgen. Ook de luchtkwaliteit is op dit moment niet goed in Frankrijk. Er hing de hele wedstrijd een soort warmtemist of smog in de lucht. De wedstrijd inkorten was de enige juiste beslissing, dat zei ik al vooraf. Na de triatlon sprak ik ook nog even met Cunnama en Rundstadler, ook zij vonden het héél zware omstandigheden.”

“Ik ben eerlijk genoeg om te zeggen dat zij vandaag in die hitte beter waren. Derde binnenkomen is ook geen schande. Het was de meubelen redden in het lopen. Ik moest mijn tijd nemen bij de bevoorradingen om voldoende op te nemen en mijn lichaamstemperatuur te laten afkoelen. Ik was constant aan het ‘chaufferen’. Het was de enige manier om door te zetten. Even speelde het door mijn hoofd om te stoppen, maar dat kon ik niet maken. Ik zou ook maar een slechte verliezer zijn als ik als derde in de wedstrijd zou opgeven.”

“Dit resultaat is geen ramp. Ik won al twee Ironmans dit jaar, één volledige in Lanzarote en een halve in Les Sables d’Olonne. Misschien is dat ook de reden waarom ik mijn tempo vandaag na het fietsen niet kon houden. Drie triatlons in één maand is veel op dit niveau. Komt daarbij dat ik in het fietsen iets te enthousiast van start ben gegaan. Neen, ik kan er mee leven. Volgend jaar kom ik terug. Dan heb ik nog een kans om hier mijn zesde te pakken.”

Deckers tweede bij de vrouwen

Bij de vrouwen slaagde ook Tine Deckers niet in haar opzet om voor een zesde keer in Nice te winnen. De recordhoudster met vijf overwinningen maakte er een mooi duel van met titelverdedigster Carrie Lester. De Australische domineerde de wedstrijd van start tot finish. In het fietsgedeelte naderde Deckers tot op drie minuten. Aan de meet werd ze tweede met een kleine vier minuten achterstand op Lester.

Frodeno wint titanenstrijd in Frankfurt

Tegelijk met de Ironman in Nice stond ook de Ironman van Frankfurt op het programma. Daar streden de top-Duitsers Jan Frodeno, Sebastian Kienle en Patrick Lange om de Europese titel Ironman. De drie heren verdeelden de overwinning in de voorbije vijf Ironmans van Hawaï netjes onder elkaar. Een vooraf aangekondigde strijd der titanen dus in Duitsland. Eentje die de verwachtingen ook helemaal inloste.

Lange viel er vantussen met een lekke band in het fietsen, maar wat Jan Frodeno en Sebastian Kienle tevoorschijn toverden, was triatlon van de bovenste plak. De twee waren de hele wedstrijd aan elkaar gewaagd, maar in het lopen nam Frodeno dan toch afstand. De wereldkampioen Ironman in 2015 en 2016 - die in het fietsen aan 80 kilometer per uur zelfs even Armstrong-gewijs een bocht afsneed door het grasland - pakte de winst. De Duitser dook onder de acht uur om in 7u58'02" aan te komen. Kienle finishte net geen vier minuten later.