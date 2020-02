Geen plaats voor olympisch kampioene: Thiam op wachtlijst voor Liévin woensdag, zondag rentree op BK indoor Valerie Hardie

14 februari 2020

06u00 0 Atletiek Vier maanden na het WK atletiek in Doha is Nafi Thiam ­zondag aan haar competitierentree toe. De 25-jarige ­olympische kampioene hervat op het BK indoor in Gent. Volgende week woensdag wil ze starten op de meeting van Liévin, maar daar staat ze op de wachtlijst.

Trainen, trainen en nog eens trainen; op de piste van Naimette-Xhovémont, in de omni­sporthal van Hannuit of in de gym in Cointe: allemaal binnen een straal van 30 kilometer. Dat is hoe de dagen van Nafi Thiam eruitzien nu ze studente af is. Om die eentonigheid wat te breken, wilde haar trainer Roger Lespagnard enkele competities in haar programma opnemen, zoals het BK indoor zondag in Gent. Zo weet hij meteen ook waar zijn atlete staat, zes maanden voor Tokio 2020. “Nafi traint zoals het hoort”, zegt de Luikse coach. “Maar het is belangrijk dat ze zich ook kan testen, zoals op de 60m horden en het verspringen – twee proeven waar we al redelijk wat tijd in staken.”

Op het BK is Thiam ingeschreven voor de 60m horden. Het tijdschema laat evenwel niet toe dat ze dan ook in het verspringen aantreedt en dus ging haar management op zoek naar een alternatief. Bij voorkeur niet te ver buiten de landsgrenzen, kwestie van verre en tijd­rovende reizen te vermijden. De meeting van Liévin op 19 februari, die deel uitmaakt van de World Athletics Indoor Tour, leek geschikt: nog geen drie uur rijden en goed bezet, met onder meer de drie beste verspringsters van het WK op de afspraak.

Startgeld

Minder positief was het antwoord van de organisatie: alle beschikbare (twaalf) plaatsen zijn al ingenomen. Olympisch en Europees kampioene of niet, Nafi Thiam staat op de wachtlijst. “Haar hoge startgeld zal ook niet helpen”, denkt een insider. De Franse ­meeting heeft Thiam ook niet per se nodig als uithangbord: alle tickets zijn al de deur uit. Lespagnard overweegt nu om zijn pupil aan te melden voor het verspringen op het Frans kampioenschap eind februari, ook in Liévin. Afwachten of dat lukt.

Dat Thiam (voorlopig) niet binnen raakt in Liévin heeft voor een deel te maken met het nieuwe kwalificatiesysteem voor de Spelen. De olympische limieten zijn verstrengd, met als resultaat dat het opgelegde quotum voor de verschillende disciplines – 56 atleten voor de 100m en 200m, 48 voor de 400m, 24 voor de zevenkamp... – mogelijk niet wordt gehaald. Een tweede criterium om uit te maken wie mag gaan, is dan de wereldranking die op 29 juni wordt afgesloten. Dat klassement wordt opgesteld op basis van de vijf beste ­resultaten in de voorbije twaalf maanden, de prestatie en de waarde van het event. Hoe meer aanzien, hoe meer punten.

Vervelend

Het laat zich raden dat er een stormloop volgde op de meest prominente meetings om de nodige punten te rapen. Thiam heeft dat op zich niet nodig – ze voldeed al aan de olympische limieten in de zevenkamp, het hoog- én verspringen –, maar vervelend is het wel. Ook omdat de organisatoren geneigd zijn hun eigen atleten een duwtje in de rug te geven. België is daar geen uitzondering op. Zo kreeg Robin Vanderbemden een wildcard voor de 200m op de Memorial Van Damme. Zijn ­zesde plek leverde hem veel punten op in zijn jacht op een olympisch ticket.

“Het is een raar systeem, ik snap niet wat ze ermee hopen te bereiken”, zucht Lespagnard. “Want als Nafi op het BK de horden loopt, dan snoept ze als tweede of derde punten af van anderen die nog niet zeker zijn van Tokio. Ik vraag me echt af hoe de atletiek daar gebaat bij is.”