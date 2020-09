Geen nieuwe WNBA-titel voor Meesseman: Washington na buzzer-beater uitgeschakeld Redactie

16 september 2020

09u10

Bron: Belga 0 WNBA Emma Meesseman is met Washington Mystics uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs van de WNBA. De Belgian Cat verloor met haar team na een buzzer-beater tegen Phoenix Mercury (84-85).

Meesseman kwam 35 minuten in actie. Daarin was ze goed voor 18 punten, 4 assists en 3 rebounds. Washington was de titelverdediger, maar moest het nu zonder speerpunt Elena Delle Donne stellen. Meesseman kroonde zich in 2019 nog tot MVP van de finale.

De tweede Belgian Cat in de WNBA, Julie Allemand, kon zich met Indiana Fever niet plaatsen voor de play-offs. De Luikse presteerde in haar debuutseizoen wel sterk met gemiddeld 8,5 punten, 4,6 rebounds en 5,8 assists. Nooit haalde een rookie hogere cijfers dan 7,0 punten, 4,0 rebounds, 5,0 assists.

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de verkorte reguliere competitie werden 22 wedstrijden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen de play-offs.

