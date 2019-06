Geen nieuwe trofee voor Red Lions: Australië met 3-2 te sterk in finale Hockey Pro League LPB

30 juni 2019

18u50 2 Hockey Geen nieuwe trofee in de prijzenkast voor de Red Lions. De Belgische hockeymannen moesten in de finale van de Hockey Pro League met 3-2 buigen voor Australië. De ‘Kookaburras’ nemen meteen ook de eerste plaats op de wereldranglijst over van de Lions.

Halfweg reden de Red Lions een zo goed als verloren koers. Een efficiënt Australië liep via Mitton en Ogilvie tot 2-0 uit. En het kon nog erger. De videoref zag een overtreding van De Sloover in de cirkel, Govers maakte er met een strafbal 3-0 van. Wat wél moet gezegd: de Lions speelden op dat moment al geruime tijd zonder Arthur Van Doren. De Belgische sterspeler kreeg na enkele minuten ongelukkig een klap op zijn been bij een verdedigende actie. Van Doren probeerde het nog even, maar moest definitief naar de kant. Een aderlating voor de regerend wereldkampioen.

In de tweede helft gingen de Lions verwoed in het offensief, met een rist strafcorners tot gevolg. Wat Boon en Hendrickx ook probeerden, doelman Lovell lag steeds in de weg. Pas bij de negende poging was het raak, Luypaert bracht de Belgen weer in de match. Drie minuten voor tijd werd het pas echt spannend. Het strafcornerkanon van Hendrickx vond eindelijk het gaatje: 3-2. De Lions zetten nog alles op alles, maar Australië hield stand en won zo de eerste editie van de Hockey Pro League.