Geen medaille: Derwael vijfde in WK-allroundfinale, Biles soeverein naar goud BF/GVS

10 oktober 2019

18u12 2 WK turnen Geen nieuwe allround-mijlpaal voor Nina Derwael op het WK in Stuttgart: ook al werkte ze haar vier toestellen prima af, bleken vier concurrentes completer. Derwael kwam als vijfde in eindstand vier tienden te kort voor het brons, maar mag vol vertrouwen zaterdag starten op de toestelfinale van de brug met ongelijke leggers. Derwael is dan topfavoriete om haar WK-titel te verlengen.

A mother’s reaction.😍



The reigning uneven bars champion, Nina Derwael from Belgium has a strong start.



The last World Championships before #Tokyo2020 are on!



Watch it live here: https://t.co/x4vupUV567#Stuttgart2019 @teambelgium pic.twitter.com/21oOjWtavq Olympic Channel(@ olympicchannel) link

Derwael begon op haar favoriete toestel, de brug met ongelijke leggers. Ze voerde haar routine nog een fractie beter uit dan in de kwalificaties, beloond met zes honderdsten meer en een score van 15.200 punten. Haar landing had nog iets zuiverder gekund. De eerste rotatie sloot Derwael af op de tweede plek, na de ongenaakbare Simone Biles die op de sprong 15.233 punten vergaarde.

Tijd voor het meest stressvolle toestel dan: de balk. Derwael had hierop in de kwalificaties wat steekjes laten vallen. Om mee te dingen naar de medailles mocht ze zich hierop geen al grote fouten permitteren. En Derwael hield het hoofd koel. Ze voerde haar salto’s en drievoudige en tweevoudige pirouette met slechts enkele minieme correcties uit. Na haar afsprong was ze zichtbaar tevreden met een glimlach. Met 17.733 punten won ze meer dan vijf tienden tegenover haar score vorige vrijdag en haalde ze exact hetzelfde aantal als in de allroundfinale vorig jaar op het WK in Doha.

Niet onbelangrijk: in dezelfde tweede rotatie zag Derwael enkele medaillesconcurrentes de mist ingaan op de brug met ongelijke leggers. De Amerikaanse Sunisa Lee viel op de grond, en de Française Melanie de Jesus dos Santos ging zelfs twee keer plat met twee volledige punten aftrek. Bij de Russin Angelina Melnikova was de uitvoering op de brug wat slordiger dan we van haar gewoon zijn: haar score van 13.900 lag lager dan de 14.700 punten in de kwalificaties. Maar Melnikova had haar podiumkansen al enorm zien stijgen door een ijzersterke uitvoering op de balk.

Met nog twee toestellen te gaan – de grond en haar ‘mindere’ sprong – moest Derwael proberen haar tweede plek in het klassement te verdedigen. Niet eenvoudig. Op de grond heeft Derwael niet de hoogste moeilijkheidsgraad, maar net als in de kwalificaties (13.600 punten, goed voor een toestelfinale) deed ze haar uitvoering met veel aplomb. De jury honoreerde haar met 13.500 punten. In de tussenstand snoepte de Chinese Xijing Tang dankzij een uitstekende balkoefening de tweede plaats af van Derwael. Ook haar landgenote Shijia Li gaf geen krimp op de bank en solliciteerde zo naar een medaille.

Met voor Derwael alleen nog de sprong te gaan - waar ze geen monsterscore op kan halen - zag het er naar uit dat ze haar podiumplek in de laatste rotatie zou moeten afstaan. Op de landing na voerde Derwael haar sprong wel goed uit, met een score van 13.600 op, waarmee ze afklokte op een totaalscore van 56.033. Nota bene hoger dan in haar allroundfinale van Doha vorig jaar, toen ze met 55.699 nipt naast het brons greep. Maar de concurrentie staat ook niet stil. In de laatste rotatie bouwde de Chinese Tang haar voorsprong op Derwael uit, en verwezen de Russin Melnikova via haar grondoefening en de Canadese Elisabeth Black met een excellente sprong Derwael naar de vijfde plek. Aan de primus inter pares viel niet te tornen: Simone Biles pakte in Stuttgart zoals verwacht ook het allroundgoud.

