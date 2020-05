Geen Ironman Hawaï voor Bart Aernouts: “Het is alsof je geblesseerd bent en niet weet wanneer je weer voluit mag gaan” DMM

16 mei 2020

12u41 0 Triatlon Gezond blijven en de basisconditie onderhouden, aan meer wil Bart Aernouts (35) op dit moment niet denken. De man die het al enkele jaren voor ons land doet op het WK Ironman in Hawaï ziet zijn hoofddoel voor dit jaar in het water vallen en dat is mentaal niet zo gemakkelijk. “Er zijn nog veel vraagtekens over, ik wil me er op dit moment niet te druk in maken.”

Geen Ironman van Hawaï in 2020, maar dan krijgen we er volgend jaar zomaar even twee voor de prijs van één. Donderdagavond laat maakte de organisatie achter de moeder aller triatlons bekend dat de editie van 2020 wordt opgeschoven naar 6 februari 2021. Bovendien zou er dan in oktober een nieuwe Ironman van Hawaï op het programma staan. Twee keer Hawaï op enkele maanden tijd, het gebeurde één keer eerder in 1982.

“Het is goed dat Hawaï nu officieel is uitgesteld, eigenlijk ging ik er al niet meer vanuit dat het nog zou doorgaan”, vertelt Bart Aernouts gisteravond aan de telefoon vanuit Lanzarote. Onze landgenoot was er bij de uitbraak van de coronacrisis op trainingskamp, al werden 9 dagen uiteindelijk 9 weken. “Ik probeer dit weekend weer naar ons land terug te keren. Eerst naar het vasteland in Spanje en daarna met de auto richting België.”

Normaal gezien had Aernouts in deze periode gestart in de Ironman van St. George in Utah om zijn kwalificatie voor het WK Ironman van Hawaï veilig te stellen. Net als Hawaï is ook St. George uitgesteld naar een latere datum. “Ik had er echt naar uit gekeken. Mijn laatste wedstrijd was in februari, maar mijn trainingswaarden waren goed. Ik zat op schema om vooraan te eindigen en mij te kwalificeren.”

Vraagtekens

Zover is het uiteindelijk niet gekomen en met het uitstel van de Ironman van Hawaï naar 2021 is het hoofddoel van Aernouts seizoen gaan vliegen. “We hebben nu wel een nieuwe datum, maar er blijven nog veel vragen over”, zegt onze landgenoot. “Waar ga ik me in het najaar kunnen kwalificeren? Ga ik kunnen afreizen naar die wedstrijden en moet ik daar dan eerst twee weken in quarantaine blijven?”

“Het is afwachten. De organisaties zelf zitten volgens mij ook nog met vragen. Ik denk dat het vooral zaak zal zijn om in de toekomst goed na te denken over het reisschema dat je in een wedstrijdperiode aanhoudt. Het zal moeilijker worden om de ene maand in de VS een triatlon te doen en de andere maand naar Europa af te zakken voor een stage om dan enkele weken later in Zuid-Afrika een wedstrijd te gaan doen.”

Februari is misschien in het voordeel voor de Australiers en Nieuw-Zeelanders, zij kunnen zich in hun zomer voorbereiden. Bart Aernouts

Terwijl de amateurs mogen kiezen of ze volgend jaar in februari of oktober voor Hawaï kiezen, lijkt het voor de profs om twee volwaardige WK’s te gaan in 2021. “Ik neem aan dat we ons dan ook twee keer moeten kwalificeren. Dat wordt allemaal krap om in één jaar te doen, ook het WK op de halve afstand (70.3) moet nog een nieuwe datum krijgen. Ik ben benieuwd waar ze dat gaan plaatsen.”

Wat vindt Aernouts overigens van die nieuwe datum in februari voor Hawaï? “Het is wat het is. Wie wint in februari zal maar voor zes maanden wereldkampioen zijn. Wie in oktober wint, is een jaar de beste. Dan denk ik dat het beter is om in oktober te winnen. Februari is misschien in het voordeel van de Australiers en Nieuw-Zeelanders, zij kunnen zich in hun zomer voorbereiden, terwijl de Europeanen uit de winter zullen komen.”

Mentaal dipje

Terwijl coach Luc Van Lierde al bezig is met een nieuw wedstrijdschema uit te dokteren, kijkt Aernouts liever nog niet te ver vooruit. “Deels om mezelf in bescherming te nemen, want het is teleurstellend om je doelen te zien wegvallen. Ik ben er nu op ingesteld om mijn basisconditie te onderhouden, niet meer dan dat. Ik zie veel atleten zotte dingen doen, maar misschien zijn het net degenen die zich nu rustig houden die straks zullen uitblinken.”

Zonder concrete doelen, is het mentaal ook niet makkelijk om altijd even hard te trainen. “Het gaat nu wel. Het is belangrijk om bezig te blijven, maar enkele weken geleden had ik toch een kleine dip. Niet dat ik geen plezier haal uit trainen voor mijn sport, maar je beult je toch altijd af met een idee of een bepaald doel voor ogen. Als dat wegvalt, dan is het alsof je geblesseerd bent en niet precies weet wanneer je weer voluit mag gaan.”

Zoals het er nu naar uitziet, dan zal het in september-oktober druk worden met de kwalificaties voor Hawaï Bart Aernouts

Met zijn zege in de 70.3 Ironman van Dubai in februari is Aernouts wel één van de weinigen die dit seizoen een zege achter zijn naam heeft staan. “Ik ben blij dat ik voor een wedstrijd vroeg op het jaar heb gekozen. Zoals het er nu naar uitziet, dan zal het in september-oktober druk worden met de kwalificaties voor Hawaï. Als dat niet doorgaat, dan is het misschien wel een optie om in eigen land een triatlon te doen.”

Op 13 september staat in Menen de afscheidstriatlon van Frederik Van Lierde op het programma, tot nader order gaat die wedstrijd nog altijd door. “Dat is misschien een optie, ja. Al kijk ik liever nog niet te veel vooruit. De basisconditie onderhouden en gezond blijven, dat primeert nu. Daarna zie ik wel waar ik in het najaar nog een doel van kan maken.”

