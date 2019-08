Geen halve finale voor Red Panthers: Spanje klopt hockeyvrouwen na discutabele goal LPB

21 augustus 2019

21u55 9 EK Hockey Geen halve finale voor de Red Panthers op het EK in Antwerpen. De Belgische hockeyvrouwen beten met het kleinste verschil in het zand tegen Spanje na een discutabele goal. Een gelijkspel had volstaan voor de halve finale, maar een onmondig België kon de scheve situatie in het slot niet meer rechtzetten.

Een bal die op het eerste zicht niet eens over de doellijn was geweest. Voor de Red Panthers kwam het vanavond aan op details. Nul-nul was voldoende geweest voor een ticket bij de laatste vier, maar het werd niks. Het derde kwart was vier minuten bezig toen zich voor het Belgische doel een warrige fase ontspon. Petchame liftte de bal over Aisling D’Hooghe, de teruggekeerde Aline Fobe probeerde het schot vergeefs uit doel te houden. Spanje juichte, maar was de bal wel over de lijn beland? De videoref moest uitsluitsel brengen en velde het voor België harde verdict. Nul-één: de Panthers moesten vol aan de bak. Creëren deden ze echter nauwelijks iets. Bij de enige Belgische strafcorner van de match blies de scheidsrechter een mogelijk succesvolle rebound voortijdig af. In een zenuwachtige slotfase probeerden de Panthers het nog met een vliegende keeper, maar ook dat bracht geen soelaas. Exit Panthers op het EK, de weg naar Tokio wordt vanaf nu ook een stuk moeilijker.