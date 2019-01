Geen halve finale voor Luca Brecel in groep 3 van Championship League snooker MH

08 januari 2019

21u53

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-14) heeft zich vandaag in het Engelse Coventry verrassend niet voor de halve finales geplaatst in groep 3 van de Championship League snooker. Maandag had de 23-jarige Limburger tegen Kyron Wilson (WS-9), Jimmy Robertson (WS-23) en Judd Trump (WS-5) zijn eerste drie wedstrijden gewonnen, maar dinsdag verloor hij zijn laatste drie groepswedstrijden.

Mark Selby (WS-1) bleek met 3-1 te sterk, net als Stuart Bingham (WS-12), tegen Barry Hawkins (WS-7) beet Brecel met 3-0 in het zand. Judd Trump won groep 3 door Barry Hawkins in de finale met 3-0 te verslaan en plaatste zich zo als derde voor de winnaarsgroep (13-14 maart), na de Australiër Neil Robertson (WS-10) en Jack Lisowski (WS-16), die Brecel vorige week in de finale van groep 2 met 3-0 versloeg.

Als vijfde in groep 3 krijgt Brecel nog een nieuwe kans in groep 4. Daarin neemt hij het opnieuw op tegen Hawkins en tegen de verliezende halvefinalisten Selby en Bingham. Ook de Schot Graeme Dott (WS-22), de Engelsman Allister Carter (WS-17) en de Welshman Ryan Day (WS-13) komen erbij. Groep 4 wordt woensdag en donderdag in Coventry gespeeld.

Groep 3:

Mark Selby (Eng/1) - Luca Brecel (Bel/14) 3-1

76(70)-0, 141(141)-4, 49-63, 59-3

Stuart Bingham (Eng/12) - Luca Brecel (Bel/14) 3-1

103(50)-20, 83(82)-6, 25-74(56), 79(60)-35

Barry Hawkins (Eng/7) - Luca Brecel (Bel/14) 3-0

61-36, 75-42, 57-48