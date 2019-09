Geen finale voor Vital Heynen met Polen op EK volley Redactie

27 september 2019

06u57

Bron: Belga 0

Vital Heynen is er niet in geslaagd Polen (CEV-5) naar de finale van het EK volley te leiden. De regerende wereldkampioen verloor in Ljubljana met 3-1 van gastland Slovenië (CEV-8). De setstanden waren 25-23, 24-26, 25-22, 25-23.

Frankrijk (CEV-3) en Servië (CEV-1) spelen vandaag de tweede halve finale in Parijs. Daar vindt zondag ook de finale plaats.