Geen donder en bliksem, wél licht- en dansshow met mini-Team Belgium in openingsparade Europese Spelen Bart Fieremans in Minsk

21 juni 2019

22u25 0 Europese Spelen Het weerbericht had donder en bliksem voorspeld vrijdagavond bij de openingsceremonie van de Europese Spelen in Minsk, maar die storm bleef uit. Maar het lichtspektakel flitste wel in de show zelf. Judoka Toma Nikiforov droeg met trots de zwart-geel-rode vlag gevolgd door een mini-delegatie van Team Belgium.

De Europese Spelen mogen als multisportcompetitie dan nog internationale allure missen, voor Wit-Rusland is een goede organisatie een erezaak om een positief imago van het land naar de rest van de wereld uit te dragen. Dat beeld is in het Westen anders niet te best, met een als autocratisch omschreven president Alexander Lukashenko wiens regime kritiek krijgt te verduren wegens politieke repressie en schending van mensenrechten. Bij zijn aankondiging in het stadion reageerde het publiek ook niet overenthousiast. Dat deed het wel bij de intrede van de ruime Wit-Russische atletendelegatie.

De Europese Spelen moeten een sportief feest zijn, net zoals in de Olympische Spelen afgetrapt door een openingsceremonie. Het Dinamo Stadion in Minsk – een tempel waar België jaloers op kan zijn – raakte voor de gelegenheid goed volzet. Het publiek kreeg eerst instructies hoe gracieus met de linker- en rechterhand in harmonie te zwaaien en op hun hart te kloppen – allemaal samen - om de teams later te verwelkomen.

Na een langgerekte intro volgde eindelijk het startschot van de show met vuurwerk en een onderdompeling in de Wit-Russische cultuur, dans, sagen en legendes. Op 21 juni draait het in Wit-Rusland rond de magische Kupala, een traditioneel feest rond de zomerzonnewende als kortste nacht van het jaar. Volgens de overlevering gebeuren er op Kupala mirakels, moge het Belgische team er zich sportief door laten inspireren.

50 atleten telt Team Belgium, maar bij de parade draafden slechts een beperkt aantal samen met enkele staffleden op. Behalve vlaggendrager Judoka Nikiforov deden onder meer boogschutters Sarah Prieels, Jarno De Smedt en Charlotte Destrooper – een trio dat vrijdag al in competitie uitkwam – de ereronde, ook tafeltennisser Cédrick Nuytinck en sambo-atlete Deborah Masy gaven al zwaaiend present. Aan de Europese Spelen nemen in totaal 4.000 atleten uit 50 landen deel. Zij strijden om 200 medailles in 15 sporten. Dit weekend gaat België al op medaillejacht in het judo met onder meer Charline Van Snick, Matthias Casse en Sami Chouchi, ook het Belgische acroteam maakt een goede kans om dit weekend op het podium te staan.