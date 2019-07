Geen direct ticket voor Spelen, wel toptijd voor 4x200m vrij: “Kwalificatie Tokio lijkt al voor 80 procent binnen” Bart Fieremans

26 juli 2019

09u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK zwemmen Het Belgische aflossingsteam 4x200m vrij mag dromen van de Spelen in Tokio. Op het WK greep het als 13de net naast een rechtstreeks ticket, maar de ploeg zette met 7:12.99 wel een toptijd neer die kan volstaan om bij de deadline eind mei 2020 op de wereldranking als één van de vier resterende snelste teams door te gaan.

Louis Croenen, Alexandre Marcourt, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester vertegenwoordigden België in de 4x200m vrij. Croenen herpakte zich na zijn ontgoochelende halve finale op de 200m vlinder en klokte als startzwemmer 1:48.26, zijn derde beste tijd ooit op de 200m vrij en zijn snelste tijd ’s ochtends. Ook Alexandre Marcourt zwom op niveau met 1:48.33, liefst drie seconden onder zijn splittijd van vorig jaar op het EK in Glasgow en – weliswaar met een vliegende start – vier honderdsten onder zijn individueel PR. Thomas Thijs tikte als derde zwemmer aan na 1:48.48. Ook een fractie sneller dan zijn splittijd op het EK vorig jaar, maar de hoop dat hij zijn verrassend goeie tijd eerder op de 4x100m vrij op dit WK kon doortrekken met een knalprestatie op de 200m kwam niet uit. Sebastien De Meulemeester overtuigde als slotzwemmer met een straffe 1:46.92, dik twee seconden onder zijn individueel PR eerder dit jaar in Stockholm (1:48.94) en zijn vorige aflossingstijden. Een knaltijd waarmee hij niet veel moet onderdoen voor de beste Pieter Timmers in de 4x200m-aflossing vroeger.

Samen goed voor 7:12.99. Helaas volstond dat als dertiende tijd net niet voor een direct ticket voor de Spelen, dat op dit WK voorbehouden was voor de top 12. Zwitserland verraste door de Belgen 91 honderdsten voor te blijven. Ook Israël presteerde uitmuntend en China profiteerde van de deelname van superkampioen Sun Yang om zich te plaatsen. Zo had België toch nog een rotgevoel. Al lijkt dat wel nog goed te komen via de vier tickets op basis van de snelste resterende chrono’s op de wereldranking. Op het EK volgend jaar kan het overwegend jonge team ook nog mikken op een nog snellere tijd.

Lees onder de foto wat de vier hoofdrolspelers van hun race vonden.

Louis Croenen: “Revanche gepakt”

“De laatste dagen na mijn ongelukkige race in de halve finale van de 100m vlinder waren zwaar. Dus doet het deugd dat ik nu revanche kon nemen. Ik wist wel op voorhand dat die laatste 50m in de vrije slag zwaar zouden zijn. Het was niet supersnel, maar ik viel ook niet stil. We hadden op voorhand gezegd dat een tijd onder de 7:13 goed zou zijn. Vorig jaar in Glasgow zwom de ploeg op dit nummer nog 7:18. Met deze nieuwe chrono is de kwalificatie voor Tokio misschien al voor 80 procent binnen.”

Alexandre Marcourt: “Ik los het goed op”

“Vorig jaar viel mijn eerste internationaal toernooi bij de senioren op het EK in Glasgow tegen. Hier los ik het goed op. Ik zwem drie seconden beter in mijn splittijd. Ik ben tevreden met mijn race en had niet veel beter verwacht. Ik heb hier veel geleerd, over hoe de focus te houden en gebruik te maken van de begeleiding. Ik voel dat ik groei als zwemmer. De resultaten gaan in stijgende lijn. Het is ook een toffe vriendengroep om mee te zwemmen. Ik zou trots zijn als ik mijn land op de Spelen kan verdedigen.”

Thomas Thijs: “Een dubbel gevoel”

“Ik zwem iets sneller dan de splittijden vorig jaar op het EK, maar had gehoopt onder mijn persoonlijk individueel PR (1:48.88) te duiken. Mijn tijd ligt niet in dezelfde lijn van mijn 4x100m zondag. Misschien heb ik iets te weinig gerust, of meer op de 100m toegewerkt. Daarom zit ik wel wat met een dubbel gevoel dat we nu niet twaalfde zijn. Maar dertiende is ook niet slecht. Het zou geweldig zijn als we met deze ploeg naar de Spelen kunnen gaan, dan zou voor mij een droom uitkomen.”

Sebastien De Meulemeester: “Beter dan mijn ideale scenario”

“Ik ben tevreden. Het is jammer dat we dertiende zijn, maar van mijn tijd had ik niet durven dromen. Ik dacht rond 1:47.5 te zwemmen, maar die 1:46.92 is beter dan mijn ideale scenario. Ik kon op het eind blijven versnellen wat ik normaal niet kan. Dit geeft zeker een boost aan mijn motivatie om nog meer te verbeteren. Pieter Timmers zwom op het EK in Berlijn een tijd in de 1:45, waarom zou het niet kunnen dat ik dat volgend jaar ook eens doe? En we zijn een jong team, ik denk dat we er in Tokio bij kunnen zijn.”

Coach Ronald Gaastra: “Seba’ kan Timmers opvolgen”

“Liefst had ik natuurlijk de ploeg als twaalfde zien eindigen. Als Thomas (Thijs, red) zijn PR benaderd had, zat dat erin. Sebastien (De Meulemeester, red.) stijgt er boven uit. Alhoewel, ik zeg al jaren dat hij in mijn ogen de opvolger van Pieter Timmers kan zijn. 1:46 is internationaal al een prima tijd. Mooi dat hij dat nu laat zien. Soms gaat hij nog eens te hard weg en blaast hij zichzelf op, maar nu was zijn indeling goed. Hij staat nu op het niveau van Glenn Surgeloose of Dieter Dekoninck vroeger in de aflossing. ‘Seba’ zwemt ook nog maar zes jaar, op hem kunnen we rekenen voor de toekomst.”