Geen coronavirus, wél longontsteking voor Delfine Persoon Valerie Hardie

18 maart 2020

Niet verwonderlijk dat Delfine Persoon zich zo leeg en slecht voelde tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Londen: de 35-jarige bokser vernam gisteren dat ze met een atypische longontsteking zit. Na haar terugkeer uit Londen werd even gevreesd dat ze met het coronavirus zou besmet zijn omdat ze zich zo moe en snel buiten adem voelde, futloos en zonder kracht. Een bloedonderzoek wees uit dat er wel degelijk wat aan de hand was. Ze moet nu tot 3 april verplicht thuisblijven omdat ze door de longontsteking vatbaar is voor een mogelijke besmetting. (VH)