Geen coronavirus, wél longontsteking voor Delfine Persoon Valerie Hardie

18 maart 2020

06u45 0 Boksen Niet verwonderlijk dat Delfine Persoon zich zo leeg en slecht voelde tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Londen: de 35-jarige bokser vernam gisteren dat ze met een atypische longontsteking zit.

Na haar terugkeer uit Londen werd even gevreesd dat ze met het coronavirus zou besmet zijn, omdat ze zich zo moe en snel buiten adem voelde, futloos en zonder kracht. Een bloedonderzoek wees uit dat er wel degelijk wat aan de hand was. Ze moet nu tot 3 april verplicht thuisblijven, omdat ze door de longontsteking vatbaar is voor een mogelijke besmetting.

“Volgens bloedonderzoek gelukkig geen corona, maar wel een longontsteking”, bevestigt Persoon in een bericht op Facebook. “Jammer dat dit juist nu moest gebeuren, ik verstond het al niet dat ik meer tegen mezelf zat te vechten dan tegen mijn tegenstandster. Mijn fysiek is normaal goed en zaterdag zat ik er al door na nog geen 30 seconden (ik was traag/lomp en had totaal geen kracht). Nu hopen dat er later dit jaar toch nog een kans komt, waar ik me in gezonde toestand kan bewijzen!”

Persoon moest het in haar eerste ronde in Londen na drie ronden boksen van telkens drie minuten afleggen tegen de 22-jarige Griekse Nikoleta Pita. In principe zou de 35-jarige Persoon nog een tweede kans op een olympisch ticket krijgen op een kwalificatietoernooi in Parijs (13-24 mei), maar dat is vanwege het coronavirus afgelast.