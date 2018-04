Geen boete of straf voor Conor McGregor na busincident: "De aparte behandeling die hij krijgt is voor niets of niemand goed" Hans Op de Beeck

20 april 2018

07u30 0 Meer Sport Er hangt Conor McGregor dan wel strafrechtelijke vervolging boven het hoofd na zijn baldadigheden begin april in New York, langs de kant van het UFC blijven sancties uit. Geen schorsing of boete, niets. Daar is niet iedereen blij mee.

Nochtans was Dana White, de alomtegenwoordige ceo van het UFC, er aanvankelijk snel bij om het wangedrag van McGregor te veroordelen. Zijn initiële reactie: "Ik weet niet of McGregor aan de drugs zit of wat dan ook, maar dit kan niet. Helemaal niet. Hij is verdorie vorig jaar nog maar pas vader geworden - dan doe je zoiets toch niet? Dit moet van het meest schandelijke zijn wat we in de geschiedenis van het UFC al zagen." Maar White veranderde snel van toon, laat staan dat hij enige vorm van straf oplegde. Al snel liet hij weten dat de plooien alweer gladgestreken zijn en het incident verleden tijd is. Het is een publiek geheim dat White de beschermengel van McGregor is. Niet zonder reden: 'The Notorious' is zeker na de 'Money Fight' van vorig jaar hét uithangbord van het UFC. Niemand die zich zo goed in de markt zet als de Ier.

Maar dat komt Dana White nu ook op kritiek te staan. Zo zegt Joe Rogan, de ervaren en iconische UFC-commentator: "Draai de rollen eens om en stel dat Ray Borg (een eerder anonieme vechter die in de bus zat en net als Michael Chiesa gekwetst raakte, nvdr) met een steekwagen gegooid had naar de bus, waar Conor zich bevond. Dan zou de carrière van Borg over en uit zijn. Maar het gaat hier natuurlijk om McGregor en we weten dat hij een voorkeursbehandeling krijgt. Dat is voor niets of niemand goed en zeker niet voor de sport."

Naast de 50.000 dollar borgtocht die McGregor al moest betalen, is hij in New York aangeklaagd voor mishandeling en vernieling. Bovendien was UFC 223, dat enkele dagen later plaatsvond in Brooklyn, onthoofd: drie kampen konden niet plaatsvinden omdat Borg en Chiesa hoofdwonden overhielden aan McGregor's aanval, terwijl ook het gevecht van Artem Lobov afgelast werd omwille van diens medeplichtigheid. Volgens Rogan komt het er voor McGregor nu vooral op aan om minnelijke schikkingen te treffen zodat ook de gedupeerden hun zaak niet voor de rechtbank brengen. "Chiesa is natuurlijk woedend en heeft daar alle recht toe. Hij zal waarschijnlijk een flinke som eisen én krijgen van McGregor", stelt Rogan. "Maar wat mocht ook Rose Namajunas (een populaire Amerikaanse UFC-vechtster die haar titel bij de strawweights tijdens UFC 223 met succes verdedigde tegen de Poolse Joanna Jedrzejczyk, nvdr) gekwetst zijn geraakt in die bus? Stel dat ze in één oog blind was geworden? Dan zou de hele wereld McGregor nu haten."

Tot besluit, stelt Rogan: "Mocht ik McGregor zijn, zou ik meteen tekenen voor elke vorm van minnelijke schikking. Want als hij veroordeeld wordt, dan heeft hij het vlaggen. Dan is de kans groot dat hij Amerika niet eens meer binnen mag." De zaak dient op 14 juni.