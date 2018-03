Geen Belgische triomf: Ryad Merhy verliest kamp om WBA-wereldtitel



25 maart 2018

Ryad Merhy is er vanavond in het Franse Marseille niet in geslaagd om als eerste Belgische bokser een wereldtitel te veroveren. In een kamp om de vacante WBA-titel bij de cruisergewichen (-90,719 kg) verloor de 25-jarige Belg van Ivoriaanse origine met technisch knock-out in de elfde ronde van de Fransman Arsen Goulamirian.

Na 24 zeges, waarvan 20 met KO, leed Merhy een eerste nederlaag. De 30-jarige Goulamirian bleef ook in zijn 23e profkamp ongeslagen. Het was zijn vijftiende zege met KO.

Arsen Goulamirian TKO11 Ryad Merhy pic.twitter.com/qmMt9mk8Ry caposa(@ Grabaka_Hitman) link

Beau combat. Ténacité de la part de Ryad, face à un adversaire redoutable. Apprends et reviens plus fort maintenant. Tous derrière toi. 💪🏾💪🏾 #Boxing #Merhy #Belgium #Brussels Vincent Kompany(@ VincentKompany) link