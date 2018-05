Geen Belgisch succes op EK taekwondo: Jaouad Achab en Si Mohamed Ketbi stranden in kwartfinales DMM

11 mei 2018

21u49

Jaouad Achab (WTF 1/-63 kg) en Si Mohamed Ketbi (WTF 14/-68 kg) zijn er in Kazan niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op het Europees kampioenschap judo. Bij de vrouwen geraakte Raheleh Asemani (WTF 9/-57 kg) niet verder dan de achtste finales.

Tweevoudig Europees kampioen (2014 en 2016) en enkelvoudige wereldkampioen (2015) Achab verloor met 13-27 tegen de Brit Bradly Sinden (WTF 26). Die zou later de bronzen medaille veroveren. Het goud in de categorie tot 63 kilogram was voor de Kroaat Lovre Brecic (WTF 3).

Ketbi ging eervol onderuit tegen de latere kampioen in de gewichtsklasse tot 68 kilogram. De Brit Christian McNeish (WTF 23) klopte de 20-jarige Brusselaar onderweg naar zijn Europese titel in de kwartfinales met 11-8.

Bij de vrouwen ging Asemani in de categorie tot 57 kilogram meteen onderuit in haar eerste kamp tegen de Kroatische Marija Stetic (WTF 50), die later brons veroverde. De Britse topfavoriete Jade Jones (WTF 1) ging met het goud aan de haal.

Ook Ohiana Bruno (WTF 129) strandde in de achtste finales. Daarin bleek de Letse Inese Tarvida (WTF 4) met 16-5 een maatje te groot. Tarvida verloor in de finale van de Russin Tatiana Kudashova (WTF 1).