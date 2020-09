Geen bekroning na sterk debuutseizoen in de VS: Julie Allemand grijpt naast “Rookie of the year” DMM

Bron: Belga 0 Basketbal Julie Allemand ziet haar debuutseizoen in de WNBA niet bekroond met een persoonlijke onderscheiding. De Luikse werd genoemd als kandidate voor de trofee van Rookie van het Jaar, maar die prijs gaat naar de Amerikaanse Crystal Dangerfield (Minnesota). A’ja Wilson (Las Vegas Aces) mag zich Speelster van het Jaar noemen.

Allemand kon zich met Indiana Fever niet plaatsen voor de play-offs, maar maakte wel indruk met haar persoonlijke statistieken. De Belgian Cat tekende voor gemiddeld 8,5 punten, 4,6 rebounds en 5,8 assists. Nooit eerder sinds de oprichting van de WNBA in 1996 haalde een rookie hogere cijfers dan 7,0 punten, 4,0 rebounds en 5,0 assists.

Toch volstond het niet voor onze landgenote om tot beste Rookie te worden uitgeroepen. Dangerfield - 16,2 ptn, 2 rebounds en 3,6 assists per match - haalde het met een duidelijk verschil (44x eerste op 47 stembiljetten) voor Chennedy Carter (Atlanta Dream) en de Duitse van Dallas Wings Satou Sabally.

A’ja Wilson bleef in de verkiezing van beste speelster Breanna Stewart (Seattle Storm) en Candace Parker (Los Angeles Sparks) voor. De prijzen werden vannacht uitgereikt in de IMG Academy in Bradenton (Florida), waar het seizoen na de coronapauze achter gesloten deuren werd hernomen.

Las Vegas Aces beëindigde het reguliere seizoen als nummer één en treft in de halve finales Connecticut Sun. De tweede finalist komt uit het treffen tussen Seattle Storm en Minnesota Lynx.

