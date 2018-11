Geen achtste wereldtitel voor Wendy Jans: Thaise is met 5-2 te sterk in finale LPB

27 november 2018

Wendy Jans heeft naast de wereldtitel gegrepen op het WK snooker voor amateurs in Yangon (Myanmar). Onze landgenote moest in de finale met 5-2 buigen voor de Thaise Waratthanun Sukritthanes. Jans kwam in de eindstrijd 1-2 voor, maar daarna nam de Thaise de wedstrijd in handen. Ze maakte er 3-2 van en trok ook een spannend zesde frame naar zich toe. Met breaks van 50 en 36 stelde Sukritthanes in het zevende frame de wereldtitel veilig. Jans joeg in Myanmar een achtste wereldtitel, en een zevende op rij, na. De 35-jarige Limburgse heeft ook al twaalf Europese en zestien nationale titels op haar palmares.

Bij de mannen moest Kevin Hanssens in de halve finale buigen voor de Chinees He Guoqiang. Dankzij breaks van 65, 81, 58 en 143, de hoogste van het toernooi, haalde de 18-jarige Guoqiang het met 7-2.

Waratthanun Sukritthanes ends Wendy Jans winning streak of title and defeated her 5-2 to become World Women Snooker Champion 2018



Report Soon ... pic.twitter.com/hjHtxzP9Sr IBSF(@ ibsf) link