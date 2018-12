Geen achtste finale voor wisselvallige Van den Bergh op WK darts: ‘Dancing Dimi' uitgeschakeld door Engelse generatiegenoot XC

27 december 2018

16u01 0 Meer Sport Dimitri Van den Bergh (PDC-35) is uitgeschakeld op het PDC WK darts. De Antwerpenaar verloor in de derde ronde van de Engelsman Luke Humphries (PDC-90): 4-1. Die laatste treft in de achtste finale een klepper van formaat: titelhouder Rob Cross (PDC-2).

In de derde ronde kwam de 24-jarige Dimitri Van den Bergh uit tegen een generatiegenoot. Luke Humphries is slechts 23 lentes jong - één jaartje verschil. Twee talentvolle spelers tegenover elkaar, maar Van den Bergh was vooraf de grote favoriet. Mede dankzij zijn ijzersterke partij tegen Jonny Clayton in de vorige ronde in Alexandra Palace.

Van den Bergh oogde ontspannen bij z’n traditioneel openingsdansje, maar in de beginfase vertoonde ‘The Dreammaker’ toch sporen van nervositeit. Zo kregen we een zenuwslopende eerste set, waarna Van den Bergh (bij een 2-2-stand in legs) één pijl kreeg om het eerste bedrijf naar zich toe te trekken. Hij miste. Humphries liet vervolgens z'n kans niét liggen. Een zucht bij de Belg. Van den Bergh moest achtervolgen.

Ook spanning troef in de tweede set. Andermaal 2-2 in legs. Deze keer mocht Van den Bergh opgaan, maar ‘Dancing Dimi’ kreeg plots niets meer voor elkaar. De ene zwakke worp na de andere. De Engelsman profiteerde optimaal en stoomde door naar een 2-0-voorsprong.

Een ander verhaal in set drie. Van den Bergh nam het commando over en gaf zijn bonus niet meer uit handen: 2-1. De remonte ingezet? Neen. Humphries strafte wederom elk foutje van de Antwerpenaar af. Wat was de Engelsman o zo secuur op z'n dubbels. Van den Bergh liet het dan weer op de cruciale momenten afweten. Bepalend. Zo liep ‘Cool Hand Luke’ uit naar een 3-1-voorsprong.

De ietwat verrassende uitschakeling van Van den Bergh hing in de lucht. Hij haalde gewoonweg zijn niveau niet. Te wisselvallig. Humphries toonde zich uiteindelijk ook in de allerlaatste set een killer. Eindstand: 4-1. ‘Dancing Dimi’ uit het toernooi geknikkerd. De talentvolle Engelsman neemt het in de achtste finale op tegen de titelverdediger Rob Cross.

