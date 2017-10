Geen achtste finale voor Brecel op International Championship Redactie

15u54

Meer Sport Luca Brecel (WS 13) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finale op het International Championship snookertoernooi. De 22-jarige Maasmechelaar moest in het Chinese Daqing met 6-2 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Mark Joyce (WS 45).

Joyce pakte de eerste frame na onder meer een 60 break. Brecel, de China Championship-kampioen, ging erop en erover met breaks van 45 en 125. In frame vier stelde Joyce, die in 2015 tijdens de German Masters de kwartfinale verloor van Brecel, met een 69 break gelijk. De 34-jarige Engelsman, die zich in de vijf vorige onderlinge confrontaties drie keer de beste toonde, won de volgende twee frames zonder dat Brecel een punt kon tegen scoren. In frame zeven en acht potte Joyce breaks weg van 55 en 61 waarmee hij zijn plaats voor de achtste finale veilig stelde.

Uitslag tweede ronde International Championship,:

Mark Joyce (Eng/45) - Luca Brecel (Bel/13) 6-2

91(60)/20 - 30/78 - 0/125(125) - 69(69)/25 - 76/0 - 85(78)/0 - 75(55)/45 - 73(61)