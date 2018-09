Geblesseerde Jonathan Sacoor zet punt achter seizoen Redactie

05 september 2018



Bron: Belga 0 Meer Sport Jonathan Sacoor komt dit seizoen niet meer in actie. De juniorenwereldkampioen op de 400 meter heeft een voetblessure.

De 19-jarige Sacoor onderging een scan en daarbij kwam een blessure aan een middelvoetsbeentje aan het licht, zo laat zijn coach Jacques Borlée weten. "Zijn seizoen is gedaan en hij staat nu voor een rustperiode van zes weken. Verder is er geen behandeling nodig. Er zal ook niet meer worden gecommuniceerd over dit onderwerp."

Naast zijn wereldtitel bij de junioren won Sacoor deze zomer ook Europees goud met de Belgian Tornados op de 4x400 meter. Op 31 augustus schreef hij de 400 meter op zijn naam tijdens de Memorial Van Damme.